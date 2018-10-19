5 Bin Minik El Temizlikte

'si düzenlenen “Dünya El Yıkama Günü” etkinliğinde 1. sınıf öğrencilerine el yıkama seti dağıtıldı. Temizlik alışkanlıklarının küçük yaşta daha kolay kazanıldığına dikkat çeken Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçedeki 14 ilkokulun 1. sınıflarını kapsayan hijyen projesinde 5 bin adet set dağıtılacağını söyledi.

“Ağaç yaş iken eğilir” diyen Zeytinburnu Belediyesi hijyen alışkanlığının küçük yaşlarda daha kolay kazanıldığına vurgu yapıyor. Bu yıl 2. defa Koç Üniversitesi Hastanesi ile işbirliğine giden Zeytinburnu Belediyesi “Dünya El Yıkama Günü” etkinliği çerçevesinde 5 bin minik öğrenciye el yıkama seti dağıtacak. İlçedeki 14 ilkokulun 1. sınıflarına temizlik seti dağıtımına başlandı. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi uzman doktorları vasıtasıyla doğru el yıkama teknikleri ve hijyen dersleri de veriliyor. Projenin ilk durağı ise Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'ydu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 1. sınıf öğrencilerine el yıkama seti dağıtırken, Koç Üniversitesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Süda Tekin de miniklere doğru el yıkama yöntemini uygulamalı olarak anlattı.

“Minik Ellere Temizlik Çok Yakışıyor”

Özellikle sağlık ve hijyen konusunda sık aralıklarla bu tarz organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Dünya El Yıkama Günü”yle birlikte start verdikleri okullarda el yıkama seti dağıtımı çalışmasının, temizlik ve sağlık alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için yapılmış önemli bir farkındalık projesi olduğuna işaret etti. Yine farklı bir hijyen projesi olan ağız bakım seti dağıtımıyla ilçe genelinde her sene 20 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Başkan Aydın, “Belediye olarak özellikle hijyen ve temizlik ile ilgili projelerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bir farklı projemiz olan ağız bakım seti dağıtımını yıllardır bizzat kendim yapıyorum. El yıkama setlerini de dağıtmak için buradayım. 5 bin öğrencimize set hediye edeceğiz. Bunun yanı sıra Koç Üniversitesi Hastanesi'nden uzman doktorlarımız da öğrencilerimize temizlik konusunda uygulamalı anlatımlar yapıyorlar. Miniklerimizin hepsinden ellerini düzenli yıkama sözü aldık. Minik ellere temizlik çok güzel yakışıyor.” diye konuştu.

“Toplumun Gelişiminde Çocukların Katkısı Çok Büyük”

Çocukların yeniliğe daha açık olduğunu, aynı şekilde hayata dair doğru alışkanlıkların kazanılması konusunda da küçük yaşlarda başarı kaydedildiğini anlatan Başkan Aydın; “Bir tabir vardır; ‘Ağaç yaş iken eğilir', toplumun eğitiminde, gelişmesinde çocukların katkısı çok büyük, çocuklar yeniliğe çok açık. Çocuk bir alışkanlık kazandığında annesi ve babası üzerinde de etkili olabiliyor. Çocuklarımız hepimizin evinde belirleyici faktördür. Çoğu zaman hayatımızı onlara göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla miniklerimiz çoğu zaman anne ve babayı da doğru alışkanlıklar silsilesine dahil edip, teşvik edici olabiliyor. Onun için biz yıllardır ilçemizin ilkokullarında miniklerimiz ile birlikte bu tarz projelere ağırlık veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Murat Aydın dağıtım programı sonrasında öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı.