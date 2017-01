’5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ faaliyetleri hızlandı

Uluslararası düzenlenen ve bu yıl Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ’5’inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ faaliyetleri hızlandı.

’Yola çıkmak isteyene, yol açık’ mesajı ile her kesimden insanı davet eden Türkiye’nin en büyük sivil yarışmalarından olan 5’inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na kayıtlar devam ediyor.

Kur’an-ı Kerim Meâli konulu olan yarışmaya Türkiye’nin 81 ili, KKTC ve online olarak bütün dünya genelinden ’1 milyon katılım’ hedefiyle en doğru ve temel bilgileri içeren kitapların 8 milyar insanlık alemiyle buluşturulması amaçlanıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre 8 farklı kategoride düzenlenen ve cezaevindeki mahkumların da iştirak edebildiği yarışmanın A, B ve C kategorisi katılımcıları için çalışma kitabı hazırlandı.

48 adet Umre seyahati ödülü, ’Dosta Yolculuk’ ödülü ve TL cinsinden para ödüllerinin yanısıra, proje ortağı her ilin dağıtacağı ödüller ile Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda kaybedenin olmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ufkayolculuk.com adresinde detayların yer aldığı ve başvuruların yapılabileceği yarışmanın A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinin sınavları 26 Mart 2017’de, H kategorisi ise 2 Nisan 2017’de gerçekleşecek.