Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:50

’5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ faaliyetleri hızlandı

’5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ faaliyetleri hızlandı

02 Ocak 2017 16:50

Uluslararası düzenlenen ve bu yıl Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen ’5’inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ faaliyetleri hızlandı.
’Yola çıkmak isteyene, yol açık’ mesajı ile her kesimden insanı davet eden Türkiye’nin en büyük sivil yarışmalarından olan 5’inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’na kayıtlar devam ediyor.
Kur’an-ı Kerim Meâli konulu olan yarışmaya Türkiye’nin 81 ili, KKTC ve online olarak bütün dünya genelinden ’1 milyon katılım’ hedefiyle en doğru ve temel bilgileri içeren kitapların 8 milyar insanlık alemiyle buluşturulması amaçlanıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre 8 farklı kategoride düzenlenen ve cezaevindeki mahkumların da iştirak edebildiği yarışmanın A, B ve C kategorisi katılımcıları için çalışma kitabı hazırlandı.
48 adet Umre seyahati ödülü, ’Dosta Yolculuk’ ödülü ve TL cinsinden para ödüllerinin yanısıra, proje ortağı her ilin dağıtacağı ödüller ile Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda kaybedenin olmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ufkayolculuk.com adresinde detayların yer aldığı ve başvuruların yapılabileceği yarışmanın A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinin sınavları 26 Mart 2017’de, H kategorisi ise 2 Nisan 2017’de gerçekleşecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç