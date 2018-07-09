“50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var”

Gelişen teknoloji güvenlik anlayışını da değiştirdi. Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreç nedeniyle sayıları azalan siber güvenlik uzmanları, ciddi bir ihtiyaç doğurdu. 50 bine yaklaşan siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması için İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Teknolojileri harekete geçerek ortak ve iş garantili bir eğitim programı başlattı.

KHK’lar siber güvenliği de vurdu

Konuyla ilgili açıklama yapan SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Geçtiğimiz dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) sonrasında, özellikle devletin bilişim altyapısında çalışan çok sayıda uzman görevden alındı. Bunun yanında bankalar, finans kurumları, üniversiteler ve e-ticaretle uğraşan kuruluşlarda da benzer bir süreç yaşandı Dolayısıyla şu an siber güvenlik alanında ciddi bir boşluk var. Devlet kurumlarının, bu boşluğun bir bölümünü özel sektörden hizmet alımı yaparak gidermesi gerekir” diye konuştu. Güneş, bu boşluğun kapatılması için İstanbul Aydın Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimi ve alanında uzman akademik kadrosu ile SODER’in bilişim sektörü tecrübesinin bir güç birliğine gittiğini ve toplam 60 saatlik bir siber güvenlik eğitimi planladığını söyledi.

“Eğitime herkes katılabilir”

“Önümüzdeki yıllarda gerek özel sektöre gerekse devlete 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı doğacağını ön görüyoruz” diyen Güneş , “beyaz hacker” diye tabir edilen siber güvenlik ve siber olaylarla mücadele uzmanlarını, bilgiyi faydalı yönde kullanmaları için eğittiklerini ifade etti. Güneş, “Eğitime, ağırlıklı olarak matematik, bilgisayar gibi alanlardan mezun olanların ilgi duyacağı düşünülse de çok fazla teknik altyapı istemeyen bir eğitim. Temel düzeyde bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes, eğer siber güvenlik alanına ilgisi varsa ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsa, eğitimlerimize gelebilir” diye konuştu.

“Tecrübeli uzmanın maaşı 20 bin TL’ye kadar yükseliyor”

Kontenjanın ilk program için 20 kişi olduğunu belirten Güneş, “Bu eğitime katılıp sınavı geçenlere işe yerleşme garantisi veriyoruz. Siber güvenlik uzmanlarının işe başlama maaşı 4-5 bin TL arasında değişiyor. Tecrübe kazanıp uzmanlaşanların maaşları ise 15-20 bin TL’lere kadar yükseliyor” ifadelerini kullandı.