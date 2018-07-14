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14 Temmuz 2018 11:15

50 metre yüksekteki vinçte ayağı sıkışan görevliyi itfaiye kurtardı

Ümraniye’de 50 metre yükselikteki inşaat vincinin bakımını yapan görevli, ayağı sıkışarak mahsur kaldı.

50 metre yüksekteki vinçte ayağı sıkışan görevliyi itfaiye kurtardı

14 Temmuz 2018 11:15

İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlarının ardından kurtarılan vatandaşa, ilk müdahalesi vinç üzerinde yapıldı.


Ümraniye İstiklal Mahallesi, Şair Nedim Sokak’ta bulunan inşaat alanında Ahmet Görgülü, isimli vatandaş vincin bakımını yapmak istedi. Vincin bakımını yaptığı sırada ayağı vince sıkışan Görgülü’nün imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. 50 metre yükseklikte kurtarılmayı bekleyen vatandaşı, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından vinç üzerinde yapılan Görgülü, daha sonra Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü.




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