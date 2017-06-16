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16 Haziran 2017 11:24

50 yaş sonrası mükemmel saçlar hayal değil

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

50 yaş sonrası mükemmel saçlar hayal değil

16 Haziran 2017 11:24

Dr.İlhan Serdaroğlu, erkeklerin kabuslarının en başında saç dökülmesi geldiğini belirterek, “Ancak gelişen teknoloji ile 50 yaş sonrası bile saç ekiminde mükemmel sonuçlar elde edilebiliyor” dedi.


Estetik,Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.İlhan Serdaroğlu, 50 yaş üzeri hastalarda genel olarak mükemmel sonuçlu, eksiksiz saç ekimi operasyonlarından çok, yaşa uygun, daha gerçekçi sonuçlar talep edildiğini belirterek, “Hastaların bu yaşlardan sonra saç kaybının tamamen geri döndürülebilmesi; yirmili yaşlardaki durumlarının eksiksiz restorasyonu gibi bir ısrarları yok. Bu gerçekçi beklenti, ileri yaşlarda saç ekimi operasyonu yaptıran hastaların memnuniyet oranlarını artırmakta. Erkeklerde genetik saç dökülmesi ergenlikten, 40 ve 50 li yaşlara dek herhangi bir zamanda başlayabiliyor. Erken yaşlarda başlayan saç dökülmesi tedavileri ile erkeklerde saç kayıpları kontrol altına alınabilir ve kozmetik olarak pek fazla kayıp yaşanmaz. Bazı hastalarda ise saç kaybı bir kader olarak algılanır ve yaşın getirdiği doğal bir süreç olarak kabullenilir. Fakat 50 li yaşlardan sonra kendini gösteren saç kayıplarında; insanların değişebilen global hayat şartları, kariyer ve yeni iş olanakları erkekte saç restorasyon isteği uyandırabilir. Erkek hastalarda, son yıllardaki moda trendler, sağlıklı yaşam istemi, anti aging algısı ve sosyal baskıları nedeniyle eşleri gibi genç, bakımlı görünme isteği artmakta. Bazılarında ise sadece aynada “kel” görünmeme isteği ile saç ekimi yapılması gündeme gelebiliyor” diye konuştu.


Op.Dr.İlhan Serdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: ’’50 yaş üzeri saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların doktorları ile bazı konuları görüşmelerinde fayda var: İlki, ileri yaşlarda olan erkeklerde saç restorasyonu kişiye uygun yapılmalı. Cerrahla görüşülerek ve saç verici sahası verimine ve sıklığına göre bir restorasyon planlanmalı. Hastanın istek ve beklentisi makul sınırlar içinde olmalı; 20 li yaşlardaki saçlarına kavuşabileceği beklentisi içinde olmamalı. İleri yaşlarda saçlarının çoğu dökülmüş olan ve verici sahasında, yani ense kısmındaki saçlarda azalma yaşayan bir olguda, belki de saç ekimi yapmamak en iyi tercih olabilir. Hasta ile görüşülerek, saç onarım sürecide tek seanslık bir operasyonla ne kadar alan kapatılabilir ve ikinci bir seans için şansı var mıdır, bunların tartışılması çok önemli. Bunun için hasta cerraha güvenmeli ve önerilerini dikkate almalı.’’




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