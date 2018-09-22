500 bisikletli TEKNOFEST'e pedal çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 500 bisikletçi, TEKNOFEST'in düzenlendiği yeni havalimanı yerleşkesine bisikletleriyle gitti.

Dünyanın çeşitli kentlerinde, her sene 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu seneki teması “Çeşitlendir ve Devam Et” oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında 500 bisikletsever, yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST etkinlik alanına 45 kilometre boyunca pedal çevirdi.

İstanbul Bisiklet Derneği ve halkın katılımıyla tur güzergahı boyunca bisikletçilere su ve sağlık ekipleri destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de mobil büfelerle ikramda bulundu.

“Bisiklet yolunu 2023'e kadar bin 50 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz”

İstanbul'da 160 kilometre bisiklet yolu olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Bisiklet yolunu 2023'e kadar bin 50 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun ötesinde İETT otobüslerinde bisiklet aparatları var. Bu bisiklet aparatlarıyla beraber de İstanbul'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikletle beraber erişilebilirliği arttırabilmek adına birçok noktada çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem metro araçları, hem deniz taşıtları aynı zamanda lastik tekerlekli araçlarda da bu organizasyon ve kombinasyonu sağlayarak İstanbul'da farkındalığı ortaya çıkartmak adına çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz” dedi.

“Şehir içi trafiğinde bisiklet kullanımına yönelik bir ilgi var”

45 kilometrelik parkuru bitirmek istediğini ifade eden bisikletsever Ersin Çelik, “İlk defa böyle bir şeyi deneyimleyeceğim. Profesyonel bisikletçiler var. Gözetmenler var. İlk yardım ekipleri var. 45 kilometreyi tamamlamayı düşünüyorum. Yoğun da bir katılım olacağı gözlemleniyor. İstanbul'da şehir içi trafiğinde bisiklet kullanımına yönelik bir ilgi var. Ben de bu etkinliğe bu yüzden katıldım” diye konuştu.

7'den 70'e herkesin katıldığını ifade eden bisiklet sever Halil İbrahim Atalay, “45 kilometreyi çok rahatlıkla yapacağını düşünüyoruz. İstanbul'a şu mesajı vermek istiyoruz. Bisiklet İstanbul'da çok iyi bir ulaşım aracı. Kısa mesafede, istediğiniz her yere çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Park derdiniz yok. Trafik sıkışıklığı derdi yok. Bugün biz onu kanıtlamış olacağız. Türkiye'nin en büyük teknofest festivaline katılmanın heyecanı var” dedi.