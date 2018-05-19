500 minik sporcu birincilik için kulaç attı

7-13 yaş arası minik sporcular dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bu yıl 4’üncü kez düzenlenen yüzme yarışları, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleşti. 7-13 yaş arası Üsküdar Belediyesinde eğitim alan sporcuların katıldığı yarışlarda, katılımcılar 25 metre serbest stilde müsabakalara katıldı. Minikler havuzda ter dökerken aileleri ise tribünlerden çocuklarına destek vermeyi ihmal etmedi. Antrenman yapan bazı minikler kısa sürede bitiş çizgisine ulaşırken bazıları da soluk soluğa etabı bitirmeye çalıştı. Toplam 500 öğrencinin katıldığı yarışlarda ilk üçe giren öğrencilere Üsküdar Belediyesinden ücretsiz yüzme üyelikleri verilecek.

"İlk üçe giren öğrencilere madalya ve kupanın yanı sıra aylık ücretsiz yüzme üyelikleri veriliyor"

Belediye kapsamında yedi tane spor tesisinin bulunduğunu ifade eden Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri sorumlusu Emre Akdeniz, "Bu tesislerde görülen 3 aylık eğitim sonucunda tahtalı, tahtasız serbest stil ve dört stil yüzebilen çocukları seçip onlara burada bir heyecan ve yarış içerisine sokarak yapılan bir organizasyondur. Bu yarışmada bugün toplam 500 çocuk yarışacak. İlk üçe giren öğrencilerimize madalya ve kupanın yanı sıra aylık ücretsiz yüzme üyelikleri veriliyor" dedi.

Antrenmanlara ağustosun sonlarında başladığını söyleyen 10 yaşındaki Muhammet Mustafa Çorum, yüzmeyi çok sevdiğini uzun bir süreden beri çok sıkı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, birinci olacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Yüzme yarışlarında yarışan Emre Uzun ise "Allah’ın izniyle birinci olacağıma inanıyorum ve bu yarışmada birinci olmayı çok istiyorum" diye konuştu.