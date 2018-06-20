505 sporcu cimnastikte en iyi olmak için yarışacak

kez düzenlenecek.
Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Polonya, Ermenistan gibi ülkelerden 40 spor kulübü, 67 antrenör ve 30 hakemin katılacağı İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası’nda 1999 ve 2013 yılları arasında doğan 505 sporcu yarışacak.
Etkinlikte dünya klasmanında yarışan Türk ve yabancı sporcular da yer alacak.
Yarışma programı şöyle:
21 Haziran
09:00 - 12:00 Yarışmalar
12:30 - 13:30 Öğle Arası
13:30 - 17:10 Yarışmalar ve Ödül Töreni
22 Haziran
08:00 - 10:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni
10:30 - 14:20 Yarışmalar
14:20 - 14:30 Açılış Seremonisi
15:00 - 16:30 Yarışmalar ve Ödül Töreni
17:00 - 19:40 Yarışmalar
23 Haziran
08:00 - 12:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni
12:20 - 16:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni
16:30 - 19:00 Yarışmalar
24 Haziran
13:00 - 17:20 Yarışmalar ve Ödül Töreni
18:00 - 19:00 Gala Gösterisi ve Kapanış Seremonisi