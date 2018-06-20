505 sporcu cimnastikte en iyi olmak için yarışacak

kez düzenlenecek.

Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Polonya, Ermenistan gibi ülkelerden 40 spor kulübü, 67 antrenör ve 30 hakemin katılacağı İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası’nda 1999 ve 2013 yılları arasında doğan 505 sporcu yarışacak.

Etkinlikte dünya klasmanında yarışan Türk ve yabancı sporcular da yer alacak.

Yarışma programı şöyle:

21 Haziran

09:00 - 12:00 Yarışmalar

12:30 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 17:10 Yarışmalar ve Ödül Töreni

22 Haziran

08:00 - 10:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni

10:30 - 14:20 Yarışmalar

14:20 - 14:30 Açılış Seremonisi

15:00 - 16:30 Yarışmalar ve Ödül Töreni

17:00 - 19:40 Yarışmalar

23 Haziran

08:00 - 12:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni

12:20 - 16:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni

16:30 - 19:00 Yarışmalar

24 Haziran

13:00 - 17:20 Yarışmalar ve Ödül Töreni

18:00 - 19:00 Gala Gösterisi ve Kapanış Seremonisi