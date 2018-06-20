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20 Haziran 2018 14:50

505 sporcu cimnastikte en iyi olmak için yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğinde İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası, 21-24 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 10.

505 sporcu cimnastikte en iyi olmak için yarışacak

20 Haziran 2018 14:50

kez düzenlenecek.


Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Polonya, Ermenistan gibi ülkelerden 40 spor kulübü, 67 antrenör ve 30 hakemin katılacağı İstanbul Rhytmics Cup Uluslararası Cimnastik Turnuvası’nda 1999 ve 2013 yılları arasında doğan 505 sporcu yarışacak.


Etkinlikte dünya klasmanında yarışan Türk ve yabancı sporcular da yer alacak.


Yarışma programı şöyle:



21 Haziran


09:00 - 12:00 Yarışmalar


12:30 - 13:30 Öğle Arası


13:30 - 17:10 Yarışmalar ve Ödül Töreni



22 Haziran


08:00 - 10:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni


10:30 - 14:20 Yarışmalar


14:20 - 14:30 Açılış Seremonisi


15:00 - 16:30 Yarışmalar ve Ödül Töreni


17:00 - 19:40 Yarışmalar



23 Haziran


08:00 - 12:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni


12:20 - 16:00 Yarışmalar ve Ödül Töreni


16:30 - 19:00 Yarışmalar



24 Haziran


13:00 - 17:20 Yarışmalar ve Ödül Töreni


18:00 - 19:00 Gala Gösterisi ve Kapanış Seremonisi




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