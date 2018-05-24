Topkapı Sarayı Müzesi’nden 1964 yılında çıkarılan bir kararnameyle Bursa Arkeoloji Müzesine gönderilen Kur’an-ı Kerim bir süre sonra kaybolmuştu. Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde 524 yıllık Kur’an-ı Kerim’in Hattat Ziya Aydın tarafından muhafaza edildiği ortaya çıkmış ve yetkililer harekete geçmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un görüşmeleri sonucunda 524 yıllık Kur’an-ı Kerimi muhafaza eden Hattat Ziya Aydın’ın oğulları Ahmet ve Ali Sami Aydın eseri Topkapı Sarayı’na teslim etmeyi kabul etti. 524 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim’i muhafaza ederek bugünlere gelmesini sağlayan Hattat Ziya Aydın’ın 1997 yılında hayatını kaybettiği ve tarihi Kur’an-ı Kerimi oğullarına bıraktığı öğrenildi.

Hattat Şükrullah Efendi tarafından yazılmış olan 524 yıllık Kur’an-ı Kerim, Ahmet Aydın ve Ali Sami Aydın tarafından Bursa’dan İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı’ya teslim edildi. Eserin bugüne ulaşması konusunda aileye teşekkür eden Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı,’’ Şeyh Abdullah’ın şöyle bir özelliği de var. Topkapı Sarayı’nda ilk defa Kur’an-ı Kerim kaleme almış bir hattat ve onun damadı Şükrüllah tarafından hazırlanmış olan bu Kur’an-ı Kerimi 1964 yılında bir müzekkereyle Bursa Arkeoloji Müzesine devrediliyor. Bir süre sonra bir şekilde Bursa Arkeoloji Müzesinden çıkıyor ve bu eserin nereden çıktığını bilmeyen Ziya Aydın bey bu eseri alıyor. Zaman geçtikçe bu Kuran-ı Kerimin Bursa Arkeoloji Müzesinden kaybolan eser olduğu ortaya çıkıyor. Bu haber olarak gündeme geliyor. Bunun neticesinde özellikle aileye teşekkür etmemiz gerekiyor. Aile büyük bir alicenablık göstermek suretiyle, Bakanımız Numan Kurtulmuş’un görüşmeleri neticesinde bu eserin kendilerinde değil asıl yeri olan Topkapı Sarayı’nda durmasının daha doğru olacağını düşünerek bu eseri bizlere teslim etmek istediler. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu eser Ziya Aydın tarafından bu şekilde muhafaza edilmemiş olsaydı muhtemelen bu eseri Avrupa’da bir müzede görürdük. Aileye çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Eserin ait olduğu yerde sergilenmesi hususunda duydukları mutluluğu dile getiren Ahmet Aydın,’’ Kırk senedir aile olarak muhafaza ettiğimiz bu eserin Topkapı Sarayı’nda sergilenmesi kararını aile olarak aldık. Bu kararın ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bu yönden de bu Kur’an-ı Kerim’in sergilenmesi hususunda duyduğumuz mutluluğu bu ramazan gününde paylaşmak isterim. Hukuksal bir süreçte yaşandı. Fakat oradaki davadan berat etmiştik. Rahmetli babamız bunu bir yerden satın almıştır. Müzayede yoluyla alınmamıştır’’ şeklinde konuştu.