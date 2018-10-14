54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi

'sü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, altıncı günde Bursa-İstanbul etabı ile sona erdi. 6 günde toplamda 952 kilometre 200 metre pedal çeviren bisikletçilerden Eduard Reverter Prades, Genel Ferdi Klasman birinciliğine ulaştı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, altı gün sonunda bugünkü Bursa-İstanbul etabı ile sona erdi. Bisikletçiler bu süre içinde toplamda 952 kilometre 200 metre yol katetti. Son etabın galibi Sam Bennett olurken, Genel Ferdi Klasman birinciliğini ise 22 saat 26 dakikada 16 saniyelik derecesiyle Eduard Reverter Prades elde etti. Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci sırada yer alırken, Avustralyalı bisikletçi Nathan Haas da üçüncü oldu.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan töreniyle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan katıldı.

Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nı zirvede bitirmeyi başardı.

Prades: "Özel bir etap oldu"

Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükselerek Turkuaz Mayo'nun sahibi olan Euskadi Basque Country Takımı sporcusu Prades, yarış sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sıra dışı bir zafer kazandım. Çok mutluyum. İnanın çok mutluyum, aynı zamanda çok heyecanlıyım. Takımım adına böyle bir zafer kazandım. Harika bir durum benim için. Önümüzdeki sene buraya gelmek ve aynı başarıyı tekrarlamak amacındayım. Ancak takımımla bir yıl daha kontratım var. Ne olur şu anda kestiremiyorum.”

Bennett: “İnanılmaz bir yarış oldu”

Bursa-İstanbul etabının galibi İrlandalı sporcusu Sam Bennett, kendisi adına güzel bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Sadece müthiş ve olağanüstü kelimeleriyle anlatabilirim. Son virajdaydık ve o tempomu uzun süre hatırlayacağım. Unutmak mümkün olamaz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Son metreler çok agresif geçti herkes için. Arkamda Quick Step'in sporcularını gördüm ve bir anda karar verip bastım. Ben de finiş çizgisini nasıl geçtim, inanın fazla hatırlamıyorum. Son 200 metresini benim için gerçekten olup bitti. Son kez arkama baktım ve bir kez daha tempo yapıp çizgiyi geçtim. Bazı arkadaşlarım sezon bitti, tatil moduna girelim der. Ama ben sonuna kadar giderim. Bu etapta da böyle oldu” şeklinde konuştu.