‘5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı' ile teknoloji dünyası İstanbul'da buluştu

Türk Telekom'un telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, teknoloji dünyasının önemli şirketlerinden üst düzey yöneticileri ve teknik uzmanları 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı'nda bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın katılımı ile İstanbul'da düzenlenen etkinlikte 5G şebekelerinin temel bileşeni niteliğindeki altyapı ve ağ teknolojilerinde gelinen noktanın yanı sıra bu alandaki fırsatlar, yeni iş modelleri ve sektörel işbirliği olanakları konuşuldu.

Argela ve ABD Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia'nın düzenlediği 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı, telekomünikasyon dünyasının önde gelen oyuncularını İstanbul'da bir araya getirdi. Düzenlenen konferansa uluslararası teknoloji platformları ile telekomünikasyon endüstrisinin birçok öncü şirketinin üst düzey yetkilileri, uzmanlar ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı'nda, daha yüksek hız, daha düşük gecikme süreleri ve yüksek kapasite sunacak olan 5G yolunda operatörlerin altyapı paylaşımı ve işbirliğinin yatırım maliyetlerini azaltırken karlılıklarını artıracağına da dikkat çekildi. Konferansta ayrıca ‘5G Dönüşümünde şirket tecrübeleri, fırsatlar ve zorluklar' başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, teknolojiyi iyi kullananın kazandığını belirterek, "Teknoloji kararları yalnızca teknolojiyi gözeterek alınmıyor. Ekonomik, politik ve sosyal boyutlarda muhakkak bu kararlar alınırken göz önünde bulunması gereken işlerdir. 4G teknolojisi ile birlikte kullanımlara baktığımızda Eylül 2018 itibariyle dünyada 5 milyardan fazla mobil abonelik bulunmaktadır. 5 milyardan fazla olan mobil bağlantıların yüzde 57'si de akıllı cihazlarla gerçekleşmekte. Bu cihazlar üzerine alınan mobil internet abonelik sayıları 3,3 milyarı aşmış bulunmaktadır" dedi.

Sayan, konuşmasına şöyle devam etti: "5G ve ötesi çalışmalarımızda ‘ötesi' kavramıyla hem 5G'den sonra gelecek nesilleri, hemde 5G teknolojileri üzerinden ekonominin her sektöründe yaşanacak gelişmelerini anlıyoruz. Şebekemizin yerli ve milli olmasını hedeflerken, bir yandan cari açığı azaltmak ve diğer yandan da bu şebekelerdeki güvenliği arttırma üstünlüğü ile ilerliyoruz. Bununla birlikte 5G'nin üzerinde koşacak uygulamaların, bu ülkenin üretici gençlerden çıkıp, dünyaya açılan uygulamalar olması bir o kadar önemli".

Büyük firmaların bu riskleri alması biraz daha zor olduğunu ifade eden Sayan, "Biz bu riskleri almadan başarıya ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu riskleri alarak gerek patent sayımızı, gerek 5G'yi yerli ve milli imkanlarla kullanan ilk ülkelerden biri olma hedefimizi sonuna kadar taşıyoruz. Bu konuda çok ciddi başarılı çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

"5G'ye giden yolda Türk Telekom'un geliştirdiği altyapı paylaşım modelleri, dünyaya örnek"

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin fiber omurgasını oluşturan Türk Telekom olarak, şebeke dönüşümü için tüm bütün dünyanın kullanacağı yenilikçi çözümler geliştiren iştirakimiz Argela ve Netsia ile olarak bu konferansa evsahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.

Türk Telekom'un şebeke dönüşümünü sağlama hedefi doğrultusunda, Açık Ağ Vakfı (ONF) ve Açık Ağ Otomasyon Platformu (ONAP) ile birlikte 5GPPP, Networld 2020 ve ETSI NFV'ye katıldığını vurgulayan Doany şunları söyledi: "Şirket olarak ülke ve sektör menfaatlerine uygun şekilde geliştirdiğimiz sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri, 5G'ye geçme planları yapan birçok ülke için de örnek oluşturacak niteliktedir. Argela ile Netsia'nın geliştirdiği Yazılım Tanımlı Ağlara (SDN) dayalı ‘mobil ağ dilimleme' çözümü olan ProgRAN, mobil şebeke kapasitesinin programlanarak sanal dilimlere ayrılmasını ve böylece şebekenin ihtiyaca göre en esnek ve etkin şekilde yapılandırılmasını sağlıyor. SDN yani Yazılım Tanımlı Ağ ve NFV yani Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması gibi 5G dönüşümünü sağlayan yazılım tabanlı teknolojileri geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, iştirak şirketimiz Argela, operatör ağlarının dönüştürülmesi kapsamında, mimarlık ve strateji belirleme, kullanılacak teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi ve açık kaynak projelerinin şebekelere adaptasyonu için öncü ürün ve çözümler geliştiriyor".

Doany, 5G şebekelerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve işletilmesinde sektörel işbirliği ile standardizasyon ve açık kaynak alanında yapılacak ortak çalışmaların önemine de dikkat çekti.

"Argela çözümleri, dünyanın önde gelen telekom operatörleri tarafından kullanılıyor"

Argela CEO'su Bülent Kaytaz ise yaptığı konuşmada, Türk Telekom iştiraki Argela olarak 10 yıldan uzun bir süredir telekomünikasyon teknolojileri üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Geliştirdiğimiz çözümler, aralarında Telefonica'nın da olduğu dünyanın önde gelen telekom operatörleri tarafından kullanılıyor. Yazılım tanımlı ağlar ve RAN dilimleme teknolojileri alanında Netsia şirketimizle öncü konumdayız. Ekosistemle yakın işbirliği içinde çalışıyor, gelecek nesil telekomünikasyon standartları alanında standartları belirleyen kuruluşlarda etkin bir şekilde etkin görev alıyoruz. Operatörler açısından radyo şebekesini etkin kullanmanın yolu RAN dilimlemeden geçiyor. Operatörler ağ dilimleme sayesinde sahip oldukları şebekeyi ihtiyaçlarına göre, dinamik şekillendirme olanağına kavuşuyor. Argela olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve uzman kadromuzla sadece ülkemizde değil, dünyada da bu alanda benzersiz bir konumdayız. Bu alanda yaptığımız çalışmalar bugüne kadar birçok uluslararası, prestijli ödüller alarak dünyadan da büyük takdir gördü. Sektördeki öncü konumumuzla bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.