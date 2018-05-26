Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları’nın açılışına ithafen iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına yerli ve yabancı sporcular katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek “6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakalarının açılışına ithafen Okçular Vakfında iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına yerli ve yabancı sporcular katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı

“Fetih Kupası 50 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek”

Programda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Okçular Vakfının temel amacı bir taraftan geleneksel Osmanlı okçuluğunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve geleceğe taşımak diğer tarafta modern okçulukta dünyanın en iyi okçularını yetiştirecek dünyanın en iyi okçularıyla yarışacak okçuları yetiştirmek. Bugün burada aramızda kendi ülkelerinin en iyi okçuları, kendi ülkelerinde yarışmalara katılan milli sporcular var. Bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 500 sporcuyla gerçekleşecek. 6. Uluslararası Fetih Kupası ön elemelerini Türkiye’de ön elemelerini 4 ayrı bölgede gerçekleştirdik” dedi.

“Yarışmanın bütün ülkelerin ilişkilerinde barış ve huzuru tesisine vesile olmasını istiyorum”

Amaçlarını dile getiren Yıldız, “Bu organizasyonun amacı; istiyoruz ki her ülkeden gelen sporcular kendi kültürlerini, geleneklerini, değerlerini buraya taşısınlar. Bu anlamda Türk okçuluğu binlerce yıllık geçmişi olan spor. Zaman zaman ok ve yay savaş meydanında ama artık bugün bir spor olarak yapılıyor. Ben bu organizasyonun bütün ülkelerin arasındaki ilişkilerin barış ve huzuru tesisine vesile olacak bir yarışma olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Program mehteran takımının gösterisiyle son buldu.