düzenlenen Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması, ödül töreni ile sona erdi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 81 milyon nüfusu bulunan Türkiye’de hafızların sayısının daha fazla olması gerektiğini söyledi.

düzenlenen “Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” yarışması ödül töreniyle sona erdi. Kur’an-ı Kerimin ezberlenmesi ve güzel okunmasını teşvik etmek, Kur’an kültürünü yaygınlaştırmak ve İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Fatih Cami’nde gerçekleştirildi. 72 ülkeden 126 yarışmacının katıldığı yarışma, hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak olmak üzere iki ayrı dalda gerçekleştirildi. Yarışmaların jürisinde Türkiye’nin yanı sıra Bahreyn, Bangladeş, Cezayir, Fas, Irak ve Makedonya’dan alanlarında uzman hafız hocalar bulundu. Hafızlık dalında birinci Suriye’den Basir Addal olurken, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dalında birinci Türkiye’den Furkan Çınar oldu. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erbaş konuşmanın ardından yarışmanın jüri üyelerine plaket dağıtırken, yarışmada birinci olan yarışmacılara da ödüllerini takdim etti.

“81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalıdır “

İsteğinin ülkemizde daha fazla hafız hocaların olması olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “Kur’an-ı Kerim üzerinde bütün gençleri, çocukları teşvik etmek, Kur’an-ı Kerim’in asırlar boyunca hıfzını, güzel okunmasını geleceğe taşımak için bu alanda yapılan yarışma bizleri rabbimize en yakın olanlardan eyleyen yarışmalardandır. Efendimize gelen en büyük mucizenin hem hıfız yoluyla hem de güzel okuma yoluyla insanlar arasında yaygınlaştırılması gerçekten çok önemli bir faaliyettir. Dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışmaları ve hafızlık yarışmaları yapılıyor. Ülkemizde de bugün 6. Yapmış olduğumuz bu yarışma ile en güzel yarışmalardan birisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ülkemizde belgesiyle birlikte hafız olanların sayısı 150 bine yaklaşmıştır. Amacımız bu sayıyı daha da arttırmak çünkü 81 milyon nüfusumuz var. 81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalıdır. Gönlümüz istiyor ki camilerimizin mihraplarında, minberlerinde, kürsülerinde hafız hocalarımız olsun. Okullarımızda ilahiyatçı hocalarımız, sınıflarda ders veren öğretmenlerimiz hafız öğretmenlerimizden oluşsun. İlahiyat fakültelerinde kürsülerde ders veren hocalarımız yine hafız hocalarımızdan oluşsun. Buna ihtiyacımız var“ şeklinde konuştu.