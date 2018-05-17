6 yılda Türkiye’de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğdu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ‘Türkiye’de Suriyeliler’ başlıklı araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) gerçekleştirdiği araştırmadan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2011 ile 2017 yılları arasında Türkiye’de 276 bin 158 Suriyeli bebek doğduğu tespit edildi. Suriyelilerin Türkiye’ye ilk giriş tarihi 29 Nisan 2011’de Hatay’da başladığı belirtilirken, Suriyelilerin gelmeye başladığı tarihten 2017 yılına kadar 31 milyon 449 bin 800 muayene yaptırdıkları görüldü. Araştırmaya konu olan tarihte ise 276 bin 158 bebeğin doğduğu belirlendi.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 2011 yılından itibaren Suriyeli mülteciler Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasındaki yerini aldığı belirlendi. 2011 yılından itibaren medyada gerçekleştirilen incelemeye göre, Suriyeliler ile ilgili son yedi yıl içerisinde 1 buçuk milyonun üzerinden haber yansıması tespit edildi. Raporda, 1 milyon 326 bin 849 Suriyeli hastanın, hastanelere yatırılarak tedavi edildiği belirlendi. Bununla birlikte 1 milyon 112 bin 58 Suriyelinin Türkiye’de ameliyat edildiği görülürken, Suriyeli bebek ve çocuklara 3 milyon 215 bin 128 doz aşı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Suriyeliler’in, tedavi amaçlı, göçmen sağlığı merkezlerinden, Bakanlık ve ona bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden, özel hastanelerden ve gönüllü sağlık merkezlerinden faydalanabildiği açıklandı. Buna ek olarak, 2017 Ağustos ayı itibarıyla sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde 19 ilde hizmet veren 76 göçmen sağlığı merkezi olduğu saptandı. Öte yandan Kilis’te 1, Hatay’da 6, Gaziantep’te 2, Mersin’de 3 ve İstanbul’da 1 olmak üzere 13 gönüllü sağlık tesisi bulunduğu belirlendi.

Türkiye’de ön kaydı yapılmış ve geçici koruma altına alınmayı bekleyen Suriyelilerin ise birinci basamak temel sağlık hizmetlerinden yararlandığı görüldü. Böylelikle, geçici koruma altına alınan Suriyelilerin, Sağlık Bakanlığı ile AFAD arasındaki protokol kapsamıyla, sağlık hizmetleri ücretlerinin AFAD tarafından Sağlık Bakanlığına ödendiği bilgine ulaşıldı.