60 ülke Türk mutfak ürünlerine koştu

Endüstriyel mutfak sektöründe Avrupa'da ilk üç içerisinde yer alan Türkiye, sektörün en önemli firmalarını ve alıcıları İstanbul'da buluşturdu. Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösteren 800 üretici, 60 ülkeden alım heyeti ile 23'üncü Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nda bir araya geldi. 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve yabancı sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, milyonlarca dolarlık ihracat anlaşmalarına imza atıldı.

Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında dünyanın en büyük fuarlarından HOSTECH by TUSİD, 23'üncü Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 24-28 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy‘de yapıldı. Düzenlenen fuara 60 farklı ülkeden alım heyeti katıldığı bildirilirken, ziyaretçi sayısı 60 binin üzerinde kişiye ulaştığı açıklandı. Fuarda, Türkiye'de lider konumundaki firmalar ile dünyanın en önemli üreticilerinin de aralarında bulunduğu 800 firma yer aldı.

Yapılan bilgilendirmede; fuarda sektör temsilcileri olan otel ve ağırlama profesyonelleri, endüstriyel yemek üreticileri, pastane ve fırın işletmecileri, kuru temizleme ve çamaşırhane işletmecileri, kafeterya ve kantin işletmecileri ile kafe ve bar işletmecileri 80 bin metrekareye yayılan alanda yeni ürünlerini sergiledi. Ayrıca fuarın ilk iki günü gerçekleşen B2B eşleştirme programı ile ürün gruplarına göre kategorize edilen katılımcılar uluslararası alım heyetleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuara katılan bir firmanın yetkilisi Erdal Keserli, organizasyonun Avrupa'nın en iddialı fuarlarından birisi haline geldiğini belirterek, yurtdışından çok sayıda misafir ağırladıklarını söyledi. Fuardaki yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısını geçtiğini ifade eden Keserli, "Yurt dışından sektörümüzle ilgili firmaları fuara davet ettik, bir çoğu katılım gösterdi. Standımız her gün doldu. Yurtdışına 4 tane proje sattık. Bu fuar bir yıl İtalya'da bir yıl Türkiye'de düzenleniyor. Seneye Milano'da düzenlenecek Expo fuara katılacağız" dedi.

İtalyan pizza fırını üreticisi Morella Fonni yetkilisi William Capraro fuara 14'üncü kez katıldıklarını belirterek, "Bu bizim için büyük bir fırsat. Çok uzun zamandan beri fuarı ziyaret ediyoruz ve katılmaktan da çok memnuniyet duyuyoruz. Fuar sayesinde yeni iş ortaklılıkları kuruyoruz en önemlisi yeni distribütörlerimizi keşfediyoruz. Türkiye'de özellikle HORECA (Hotel-restaurant-cafe) sektörü çok hızla büyüyor. Bu anlamda Türkiye bizim kendimizi tanıtmamız ve göstermemiz için büyük bir kapı açıyor" diye konuştu.