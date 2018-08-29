600 yatak kapasiteli yurt hizmete açılıyor

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsü’nde yapımı tamamlanan 15 bin metrekare alanda 600 yatak kapasiteli ’Park Palace Residance’, 7 Eylül’de KKTC Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile törenle hizmete açılıyor.

Kampüste öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan merkezin açılış törenine KKTC Başbakanı Tufan Erhürman başta olmak üzere, bakanlar, devlet yetkilileri ve akademik personel katılacak.

Öğrencilerin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak

Girne Üniversitesi Karakum Kampüsü’nde yapımı iki yıl süren ve akıllı bina olarak tasarlanan Park Palace Residance; ekonomik rezidans tipi yurtlar, akademik lojmanlar, misafirhane, kütüphane, çalışma ve etüt salonu, sağlık merkezi, spor merkezi, restoranlar ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları ve kütüphane de yer alıyor. Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, öğrencilere kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunarken, öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, spor merkezi, spor ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da bulunuyor.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Sadıkoğlu, deniz kıyısında yer alan tek kampüs olma özelliği ile üniversitenin dinamik ortamında, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyecek olan üniversite öğrencilerinin büyük oranda faydalanacağı Girne Üniversitesi Park Palace Residance’ın, çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olduğunu söyledi.

“Öğrencilere aile ortamı sunulacak”

Özellikle yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin aile ortamında yaşama imkanı bulacakları Girne Üniversitesi Park Palace Residance’taki yurtların öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlandığını aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, özellikle ailelerin güvenlik, konfor ve hijyen konularında içlerinin rahat etmesini sağlayacak bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirtti. Üniversite hayatı boyunca öğrencilere iyi bir eğitim vermenin ve mesleki birikimlerinin arttırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek faaliyetleri olabildiğince desteklediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. İlkay Sadıkoğlu, öğrencilerin canlı sosyal yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla kurulan sosyal aktivite alanlarıyla onların sosyalleşme bilinci, vizyon kazanma, sorumluluk alabilme, liderlik gibi yetkinliklerin kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Öğrenciler birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirebilecek

Öğrencilerin üniversite yaşamında kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan kampüs anlayışıyla oluşturulan Karakum Çağdaş Yaşam Merkezi ile sadece barınma ihtiyacı değil, diğer sosyal yaşam ihtiyaçlarının da sunulacağını aktaran Prof. Dr. Salihoğlu, “Birçok aktiviteyi gerçekleştirme imkânının bulunacağı merkezde; akademik lojmanlar, çok amaçlı salonlar, kütüphane, fitness merkezi, restoran ve kafelerle, öğrenciler donanımlı ve modern bir kampuste eğitim hayatı geçirecekler” dedi.