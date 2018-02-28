62 yaşındaki tavuk karası hastası artık biyonik gözle dünyaya bakacak

Tedavisi için ülke ülke gezen Yıkıcı, yeniden görebilmenin sevincini yaşadı.

Argus II sistemi kullanılarak uygulanan tedavi yöntemiyle Türkiye’de 13 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada sadece 303 hastaya uygulanan biyonik göz ameliyatı ile yapay görme deneyimi yaşayan 62 yaşındaki tavuk karası hastası Özkan Yıkıcı, geçirdiği başarılı operasyonla şekilleri yeniden seçmeye başladı. Hastalığı yüzünden yıllardır göremeyen Özkan Yıkıcı, yapay görme deneyimi ile büyük sevinç yaşadı. Yıkıcı, ameliyat sonrası bir yıl boyunca devam edecek rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden görebilecek.

Argus II sistemi kullanılarak biyonik görme yeteneğine sahip olan 303 hastadan biri olan Özkan Yıkıcı, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Tedavisi için yıllardır bir arayış içerisinde olduğunu belirten Yıkıcı, aldığı rehabilitasyon sayesinde her gün daha iyiye gittiğini belirtti. Görme engelinin doğuştan olduğunu söyleyen Yıkıcı, "Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Köylüoğlu ile tanıştım ve tedaviye karar verdik. Şimdi eskiden çok daha rahatım. Şekilleri yeniden seçmeye başladım. Yapay görme deneyimim rehabilitasyonla daha da ilerleyecek" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Köylüoğlu Ünal, “Tedavi süreci hastanın uygunluğunun değerlendirilmesi, cerrahi, sistemin kişisel ayarlarının yapılması ve açılması ardından başlayan rehabilitasyon aşamalarından oluşuyor. Özkan Yıkıcı’nın göz muayene bulgularının yanı sıra, tedavinin detayları konusundaki bilgisi, sistemin sunduğu yapay görme konusundaki doğru algı ve gerçekçi beklentisi ile bu tedavi için çok uygun bir hasta olduğunu gösterdi, tedavi sürecinin başarı ile ilerliyor” dedi.

"Yatay, dikey ve çapraz çizgileri takip edebilir hale geldi"

Ameliyat sonrası rehabilitasyonun ortalama 1 sene kadar sürdüğünü söyleyen Biyomedikal Yüksek Mühendis M. Recai Arslantaş, “20 saat klinik içinde ve 20 saat de ev ortamında olmak üzere toplam 40 saatlik bir rehabilitasyon programı uygulanıyor. Sistem biyonik yapay görme fonksiyonu sağladığından hastanın yeni görme şekline alışması için egzersiz ve rehabilitasyon yapıyoruz. Özkan Bey çok hevesli ve azimli. Verdiğimiz ev ödevlerini yapıyor. Biz de onun başarabileceği küçük hedefler koyarak tuğlaları inşa ediyoruz. Ameliyattan iki ay sonra objelerin lokalizasyonunu sağlaması için el ve göz koordinasyonu ile ilgili egzersizleri tamamladık. Başını nasıl hareket ettireceğine dair egzersizler yaptık. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri takip edebilir hale geldi. Kontrast mantığını nasıl kullanması gerektiğini daha iyi anlamaya başladı. Eskiden kalan görme hafızası ile sistemin kendisine sağladığı yapay görmeyi eşleştirerek objeleri yorumlamayı öğretiyoruz. Rakam ve harflerle ilgili çalışmalar yaptık. Hala devam ediyoruz. Klinik rehabilitasyon bittikten sonra evinde egzersizler yapacağız. Evde bir yere çarpmadan, takılmadan, düşmeden hayatına devam etmesi için çalışacağız. Özkan Bey ameliyattan önce sadece bir ortamda ışık olup olmadığını ve bazı el hareketlerini gölge şeklinde hissedebiliyordu. Ameliyat ve rehabilitasyon sonrasında sistemin sağladığı elektriksel uyarılarla birlikte bir kapıdan kendine zarar vermeden, çarpmadan kendi başına geçebilecek. Bir odaya girdiğinde odada kaç kişi olduğunu, koltukta birinin oturup oturmadığını daha kolay anlayacak. Yemek masasına oturduğunda tabak, çatal, bıçağın nerede olduğunu bilecek ve tek başına yemek yiyebilecek. Kendisine uzatılan fincan, bardak gibi eşyaları dökmeden alabilecek. Merdiven inip çıkması kolaylaşacak. Araba, insan gibi hareketli objelerin hareket yönünü tayin edebilecek, yol kenarında bulunan ağaç, elektrik direği gibi engellere çarpmadan yürüyerek daha mobil hale gelecek" dedi.

"Operasyonun 3 önemli aşaması var"

Operasyonun içeriğine ilişkin bilgiler veren Prof Dr. Tuğrul Altan ise “İşimizin 3 tane önemli aşaması var. Birinci aşaması, hasta seçimi. Daha sonra cerrahi aşaması, cerrahiden sonrada görme rehabilitasyonu aşaması. Yani tek aşamalı bir tedavi değil bu. Oldukça uzun bir tedavi sürecini içeriyor. En düşük yaş olarak 25, en yüksek olarak da 80 yaş uygulanan hastalar arasında. Hastanemizde uyguladığımız ilk hastamız Türkiye’de yapılan 13’üncü hastamız” dedi.