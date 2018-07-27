64 ülkeden gelen yüzlerce sanat elçisi ülkelerine ait halkoyunlarını sergilerken, çevredeki vatandaşlar da renkli gösteriler ilgiyle izledi.

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından altı kez dünyanın en iyi festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı Taksim Atatürk Anıtı’nda yapıldı.Bu yıl 19’uncusu 27 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale 64 ülkeden bin 500 kültür ve sanat elçisi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalin açılışında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ukrayna, Brezilya, İran ve Polonya’dan gelen kültür elçileri, yöresel halkoyunlarını sergiledi. Rengarenk kıyafetleriyle kendi ülkelerinin kültürünü İstanbullulara tanıtan yüzlerce kültür elçisi yoğun ilgi gördü.

“6 kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü aldık”

Festival hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yani dünya festivali bugün Taksim Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bazı ülkelerin küçük gösterileriyle başlangıcını verdi. Dünya Festivaller Birliği tarafından kabul edilen resmi açılışı pazartesi günü akşam saat 18.00’dan itibaren Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde göl şov su gösterileriyle başlayacak. Dünya festivali, çünkü bugüne kadar altı kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü aldık" dedi.

İstanbulluları festivale davet eden başkan Akgün, “Herkesi bekliyoruz. Beş kuruş para yok. Büyükçekmece’de yemek ucuz, balık ucuz, su da ucuz, çay da ucuz” diyerek festivale herkesi davet ettiğini dile getirdi.

Festival boyunca çok sayıda ünlü ismin sahne alacağı konserler, sergiler ve çeşitli şovlar gerçekleştirilecek.