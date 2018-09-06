666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor

Tarihi güreşlerin yapılacağı Elmalı’da güreş hazırlıkları tamamlandı, festival çarşısı kuruldu, geleneksel hale gelen temsili Yörük Göçü şenliği gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Yörük Türkmen Obalarından temsili Yörük Göçüne binlerce insan katıldı. Temsili göç, coşku ile kutlandı.

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreş severler heyecanla müsabakaların başlayacağı 7 Eylül Cuma gününü bekliyor.

Bin 500’ün üzerinde güreşçi katılacak

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri her yıl Eylül ayının ilk cuma günü düzenleniyor. Güreşler, cuma namazından sonra Cumhuriyet Meydanı’nda açılış programı ile başlayacak. Ardından ellerinde Ay Yıldızlı Bayrağımızı taşıyan başpehlivanlar önde olmak üzere tüm güreş severler Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıkıp 1998 Kırkpınar Başpehlivanı Recep Gürbüz’ün kabrini ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Türk’ün ilk Er Meydanı’na Elmalı Er Meydanı’na geçiş yapılacak. Müsabakalar için kurban kesildikten sonra güreşler başlayacak.

Bu sene 1500’ün üzerinde pehlivanın kol bağlaması beklenen yağlı pehlivan güreşlerinde ilk müsabakalar cuma günü saat 14.00’de başlayacak. Cumartesi günü büyük, orta ve başaltı boyların kura çekiminin ardından başpehlivanlar 14.00’de 1. Tur maçlarına çıkacak. 16.00’da ise 2. tur müsabakaları gerçekleştirilecek. Elmalı güreşlerinde büyük ortaya kadar boy atlama sistemi de uygulanacak.

Başpehlivan güreşleri cumartesi ve pazar

Nefes kesen güreşler pazar günü 3. ve 4. tur müsabakaları ile devam edecek. Yağlı pehlivan güreşlerinde çeyrek final müsabakaları ise saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Dev Türk Bayrağı ile yapılan bayrak töreni her sene olduğu gibi bu sene de yarı final müsabakalarından önce gerçekleştirilecek. Bayrak töreninin akabinde 666. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yeni ağası belli olacak. Türk’ün ilk Meydanı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin Başpehlivanını saat 18.00’de başlayacak final müsabakası belirleyecek. Elmalı’da 5 yıldır üst üste Orhan Okulu Başpehlivanlığı kimseye bırakmadı. Bu sene de başpehlivan Orhan Okulu olursa altın kemerin 2. kez ’ebedi’ sahibi olacak.

Ahmet Taşçı’nın rekoru geçilecek mi

Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı 1989-90-91-92-93 senelerinde Elmalı başpehlivanı olarak Elmalı rekorunu elinde bulunduruyor. Orhan Okulu geçen sene bu rekoru egale etmiş ve büyük bir başarı göstermişti. Bu sene de kazanması durumunda Ahmet Taşçı’nın rekorunu da geçmiş olacak.

Büyük güreşçiler yer alacak

666. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı gibi çok önemli başpehlivanlar yer alacak.