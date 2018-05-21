ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları’nın açılışı,

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin katılımıyla Fatih Camii’nde yapıldı.65 ülkeden 125 yarışmacının katılacağı yarışmada 6 farklı Müslüman ülkeden hafız hocaların jüri üyeliyle kazananlar belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 6. Düzenlenen Uluslar arası Hafızlık ve Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasının açılışı İstanbul Fatih Camii’nde yapıldı. Açılışı yapılan programa Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı, Müslüman ülkelerden katılan juri üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu aracılığıyla Türkiye ve İslam ülkelerinden Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ve güzel okunmasını teşvik etmek, Kur’an kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yapılan yarışmaya 65 ülkeden toplam 125 yarışmacının katılacak.

Hafızlık ve Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın jüri üyelikleri Türkiye’nin dışında Müslüman ülkelerden gelen Bangladeş, Fas, Makedonya, Bahreyn, Cezayir ve Irak’tan gelen hafız jüri üyeleri yer alacak. Ayrıca önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren hafızlar Türkiye’nin 33 ilinde “Kuran-ı Kerim ziyafeti” programı düzenleyerek ramazan ayında kuran okunmasını teşvik edecekler. 21- 26 Mayıs arasında ter dökerek dereceye giren yarışmacıların ödül töreni ise 27 Mayıs’ta öğle namazı ardından gerçekleştirilecek.

“Kuran medeniyetlerin ilhamıdır”

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin Kuran-ı Kerim’in faziletlerine değinerek, “ Kuran kelamullahtır, okuyan Allah ile konuşmuş demektir. Kuran hamdullahtır ona tutunan Allah’a tutunmuş demektir. Kuran gönüllere şifadır, okuyan ve dinleyen derman bulmuş demektir. Kuran zikrullahtır, okuyan hakkı anmış demektir. Kuran dosdoğru yoldur, yürüyen hakka varmış demektir. Kuran ilmin kaynağıdır, araştıran gerçek bilgiye ulaşmış demektir. Kuran medeniyetlerin ilhamıdır, anlayan çağlara medeniyet kuran demektir” dedi.

“65 ülkeden 125 yarışmacı katılacak”

Hafızlık ve Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasıyla ilgili bilgileri aktaran Şahin, “Kuran kültürünü geliştirmek hafızlık eğitimine ve kuranın güzel okunmasına katkı sağlamak, Müslüman ülkeler arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlediğimiz, 6. Uluslar arası hafızlık ve Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmamıza 65 ülkeden 125 yarışmacı katılmaktadır. Jüri heyetinde Türkiye’nin yanı sıra Bahreyn, Bangladeş, Cezayir, Fas, Irak ve Makedonya’dan kura hafız hocaları yer almaktadır. Hafızlık ve güzel okuma olarak iki ayrı dalda gerçekleşecek olan yarışma 1 hafta boyunca İstanbul Fatih Camii’nde yapılacak. 27 Mayıs öğle namazını müteakiben ödül töreni ile yarışma sona erecektir” şeklinde konuştu.