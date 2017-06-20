’7 Ağaç Ormanları Projesi’ Sağlıklı Yaşam Trendleri fuarında

Türkel Fuarcılık tarafından 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Sağlıklı Yaşam Trendleri Platformu 2017 fuarında tüketicinin ihtiyaç ve tercihleri için ürün ve hizmet geliştiren ’Organik gıdadan tekstile, kozmetikten doğaya dost temizlik ürünlerine, bitkisel ürün ve gıda takviyelerinden spora, sağlıklı yaşam alanlarına kadar’ firmaların katılımı ile organize edecek fuarda eş zamanlı gerçekleştirecek seminer ve konferanslar düzenlenecek.

Sağlıklı Yaşam Trendleri fuarında, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL), Orman ve Su işleri Bakanlığı işbirliğiyle sürdürdüğü ve her bireyin her yıl tükettiği kadar ağacı doğaya geri kazandırmasına olanak sağlayan ’7 Ağaç Ormanları’ projesi kapsamında firma başına 7 adet fidan dikileceği ve sertifikaları ÇEKÜL tarafından hazırlanıp firmalara verileceği bildirildi.