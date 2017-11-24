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24 Kasım 2017 01:17

7 bin liralık iPhone X için gece yarısı kuyruk oluştu

iPhone X gece yarısından itibaren satışa sunuldu.

7 bin liralık iPhone X için gece yarısı kuyruk oluştu

24 Kasım 2017 01:17

İstanbul’da bazı mağazalarda gece yarısı 7 bin liralık telefon için kuyruk oluştu.


Apple’ın yeni ürünü iPhone X Türkiye’de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye’ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı. Saat tam 00.00 olduğunda kapılar açıldı ve müşteriler içeri girdi. İçerde telefonu inceleyen müşteriler hemen kasaya koştu. 6 bin 100 lira ile 7 bin TL arasında satılan telefon için onlarca kişi sıra oluşturdu.


iPhone X alan bir kişi, “Telefonu aldık, mutluyuz ve kullanacağız. Ben ön ayırma yapmıştım o yüzden 20 dakika bekledim” dedi.




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