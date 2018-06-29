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29 Haziran 2018 17:03

“7 Magıc Storıes” konseptine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi

Stage School, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gala Gecesi bu yıl “7 Magic Stories” başlığında masal kahramanlarından esinlenerek oluşturulan kareografiler ile muhteşem bir show gerçekleştirdi.

“7 Magıc Storıes” konseptine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi

29 Haziran 2018 17:03


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan ve sanatın değerlerini gün yüzüne çıkaran Stage School tarafından Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen gala gecesine, GAÜ üst düzey yöneticileri, akademik ve idari kadrosu, Okullar grubu yönetici ve öğretmenleri, öğrenci velileri, öğrenciler ve sanat severler katıldı.


7 farklı performansın sergilendi


Bu yıl 11.’incisi düzenlenen ve başta GAÜ Okullar Grubu öğrencileri olmak üzere, diğer ilk, orta ve lise öğrencilerinin yer aldığı performanslar ilgiyle izlendi. Kareografilerini Liliya Biroğlu ve Yulia Meyzin Hermaniuk’un hazırladığı 7 farklı performansın sergilendiği gecede, öğrenciler, farklı masal ve çizgi film kahramanlarından esinlenerek oluşturulmuş dans showları davetlilerle buluştu.


Gecenin sonunda final dansı ile tüm öğrenciler sahnede yerini alırken Stage School kurucularından ve GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Tomur Akpınar, şovun hazırlanmasında emeği geçen hazırlayan hocalara ve eğitmenlere teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Veliler öğrencilerin performanslarını büyük bir ilgi ile takip ederken, gecenin sonunda sahnede bulunan Stage School hocalarını ayakta alkışladılar.


Yeni dönem kayıtlarının, Eylül 2018’de


Biroğlu, yeni dönem kayıtlarının, Eylül 2018’de başlayacağını ve farklı kareografiler ve dans showları ile dansta farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti.


Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine büyük katkısı olan dansa olan ilgilinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Biroğlu, ailelerin bu konuda daha duyarlı ve araştırmacı davranmaları gerektiğini söyledi. Geçmiş yıllara göre sokakta oynayan çocuk sayısının gün geçtikçe azaldığını da belirten Biroğlu, bedensel gelişim noktasında ailelerin çocukları dans ve spor aktivitelerine yönlendirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.




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