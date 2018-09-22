7. Sancaktepe Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı

Sancaktepe Kitap fuarı başladı. 190 yayınevinin katıldığı fuarın açılışına okurlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 7.'si düzenlenen, kitapseverler ile yazar ve şairlerin buluştuğu Sancaktepe Kitap Fuarı'nın, Kent Meydanı'nda açılışı yapıldı. 190 yayınevinin stant açtığı fuara kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okurlarının kitaplarını imzalayarak hediye etti.

“Özellikle çocuklara ve gençlere kitap okutmayı sevdirmemiz lazım”

Özellikle genç kesimin kitap okuması gerektiğini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “190 yayınevinin katılımıyla on binlerce eserin var olduğu çok güzel bir fuar oldu. Ümit ediyoruz on binleri aşan, yüz binlere ulaşan gençlerimiz ve Sancaktepeli, İstanbullu komşularımız, kitap dostları burada kitaplarla buluşacaklar. Kitap karanlık için bir fenerdir. Karanlığı aydınlatan yüksek bir enerjiye sahiptir. Okumamız, okutmamız lazım. Özellikle çocuklara ve gençlere kitap okutmayı sevdirmemiz lazım" dedi.

“Büyük bir keyifle kitaplarımı okurseverlere imzalıyorum”

Okurlarının kitaplarını imzalayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Büyük bir keyifle kitaplarımı okurseverlere imzalıyorum. Bu tip faaliyetlerin olması aslında kitapla vatandaşlarımız arasında olan sevgi bağını güçlenmesi anlamında önemli bir emek içeriyor” ifadelerini kullandı.

“Her zaman söylüyorum kitap zehir olsa da panzehiri kitaptır”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Sancaktepe Belediyemizi kutluyorum. Biz de burada bir yazar olarak bulunuyoruz. Benim yazdığım kitaplardan birisi 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı', diğeri ise 'Demokrasinin Kısa Tarihi' ve 'Demokrasinin Çok Kısa Tarihi' adı altında yakın tarihteki hadiseler ve 15 Temmuz'a kadar ki süreyle ikinci demokrasinin çok güzel tarihi 15 Temmuz sonrasında yazdığım bir kitap. Her zaman söylüyorum kitap zehir olsa da panzehiri kitaptır” dedi.