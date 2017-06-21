7 yıl kesintisiz Yüzde 100 burs fırsatı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 Cuma günü 10:00’da, GAÜ Girne Kampüsünde gerçekleştirilecek sınava binin üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, 2017-2018 Akademik yılında GAÜ’yü tercih eden tüm KKTC liselerinde ki okul ve sınıf birincilerine de Yüzde 100 7 yıl kesintisiz burs verileceği ifade edildi.

Gerçekleştirilen sosyal medya yarışmasında, GAÜ’nün yeni tanıtım filmi “Fly Higher Than Sky- GAÜ 2017”ye, GAÜ’nün resmi Facebook sayfası üzerinden en farklı ve yapıcı yorum yapan 3 öğrenciye; 7 yıl kesintisiz ve GAÜ’ nün tüm yurt dışı kampuslarında de geçerli olan yüzde 100 burs verilecek. Sosyal medya yarışmasına 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan “GAÜ 2017 burs sıralama Sınavı”na başvuruda bulunan üniversite adaylarının, GAÜ resmi facebook sayfası olan (https://www.facebook.com/girneamerican/) ‘dan katılabileceği belirtildi.

“Kıtalararası Burs Sınavı” iki tür kategoriden oluşuyor.

30 Haziran Cuma Günü GAÜ Girne Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “ 2017 Kıtalararası Burs Sınavı” nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi. Buna göre, liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YGS’ test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu ifade edilen GAÜ Açıklamasında, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.