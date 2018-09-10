76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı

Ekin'in genç sporcuyu sırtında taşıdığı o anlar ise herkesi duygulandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali'nde görenleri duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşen festivalde 76 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, paralimpik yüzücü Emine Avcu ile yüzme yarışı yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışın ardından 76 yaşındaki emekli SAT komandosu, paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı. Festivale katılan herkesi duygulandıran o anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde Ekin, genç sporcuyu sırtına alırken Avcu'nun tek koluyla emekli SAT komandosunu tuttuğu görülüyor.