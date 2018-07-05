7DAYS EuroCup’ta gruplar belli oldu

7DAYS EuroCup 2018-19 normal sezonunun kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde çekildi. Turnuvada 4 grup 6’şar ekipten oluştu. Turnuvada Türkiye’yi 3 takım temsil edecek. Kura sonunda Galatasaray A, TOFAŞ B ve Türk Telekom’un ise C Grubu’nda yer aldı. Gruplarında ilk 4 sıraya giren takımlar TOP 16’ya kalacak. Maçlar 2 Ekim’de başlayacak 20 Aralık’ta sona erecek. Kura sonucunda oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Kızılyıldız, Galatasaray, Germani Brescia Leonessa, Ratiopharm Ulm, MoraBanc Andorra, AS Monaco

B Grubu: Lokomotiv Kuban Krasnodar, Cedevita Zagreb, Alba Berlin, TOFAŞ, Limoges CSP, Arka Gdynia

C Grubu: Valencia Basket, Zenit St. Petersburg, Dolomiti Energia Trento, Türk Telekom, Partizan, ASVEL Villeurbanne

D Grubu: Unicaja Malaga, Unics Kazan, Fiat Turin, Rytas Vilnius, Fraport Skyliners Frankfurt, Mornar Bar