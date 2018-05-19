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19 Mayıs 2018 17:13

7’den 70’e herkes Avcılar’da 19 Mayıs’ı kutladı

Avcılar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

7’den 70’e herkes Avcılar’da 19 Mayıs’ı kutladı

19 Mayıs 2018 17:13

7’den 70’e herkesin katıldığı kortej yürüyüşü Marmara Caddesi’nden başlayıp, Atatürk Evi’nde son buldu.


7’den 70’e herkesin katıldığı kortej yürüyüşü Marmara Caddesi’nden başladı. Avcılar CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan’ın da katıldığı yürüyüşe gaziler, STK üyeleri, garnizon komutanı da katıldı. Çocuk, yaşlı, genç herkes yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.


İki kilometre boyunca yürüyen yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sevinç ve heyecanla taşıdı. Vatandaşlar, bando takımının çaldığı marşlara bayraklarıyla eşlik etti. Bayraklarını dalgalandıran katılımcılar, çevredekiler tarafından ilgi görürken, alkışlar ve sloganlarla çevrede bulunanlar da yürüyüşe destek verdi.


Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Ne mutlu Türk’üm Diyene” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüş, Avcılar Sahili’nde bulunan Atatürk Evi’nde son buldu.




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