7'den 77'ye herkes Cumhuriyet Koşusu'nda buluştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na yerli ve yabancı yüzlerce sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği koşu, renkli görüntülere sahne oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, 7'den 77'ye tüm sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Başlama işaretiyle start alanından hızla çıkan sporcular, 10 kilometrelik yarışta kıyasıya rekabet ettiler. Bin kişinin katılım gösterdiği Cumhuriyet Koşusu'nda uluslararası atletlerin yanı sıra milli atletler de yer aldı. Öte yandan yarışa minik çocuklar ve yaşlılar da dahil oldu. Cumhuriyet koşusuna engel tanımayan engelli sporseverler de katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu koşunun birincisi ve altın madalyanın sahibi Ugandalı Albert Chemutan oldu. Saf altın madalyanın yanı sıra 1'inciye 4 bin, 2'nciye 3 bin, 3'üncüye ise 2 bin 500 Türk Lirası verildi.

“Birçok ülkeden sporcular ve spor yapan 7'den 77'ye hemşehrilerimiz katıldılar”

Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na ilişkin bilgiler veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Öncelikle Cumhuriyetimiz'in kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Birçok ülkeden sporcular ve spor yapan 7'den 77'ye hemşehrilerimiz katıldılar. Cumhuriyeti Zeytinburnu'nda coşkuyla, güzel bir sonbahar gününde yaşamış olduk. Bu koşunun önemli özelliklerinden bir tanesi madalyaların bir farklılığı var. Benim bildiğim kadarıyla dünyada gerçek altın madalya verilen tek yarış burası. 10 yıldır gerçek altın madalyayı şampiyonlarımıza burada takdim ediyoruz. Bir de bu yarışta 7'den 77'ye, minik çocuklardan 91 yaşındaki büyüklerimize, elit sporcularımıza kadar birçok vatandaş var” dedi.