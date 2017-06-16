7’inci Uluslararası Etik Zirvesi düzenlendi

Ulusal ve uluslararası iş dünyası, akademisyen ve hukuk çevrelerinin ilgisini çeken Uluslararası Etik Zirvesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

Zirve, TEİD Başkanı Asım Barlın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Beyaz Yaka Suçları Uzmanı, zirve başkanı Monty Raphael, zirvenin gündemine ilişkin bir konuşma yaptı. Zirvede, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ‘İnsanlar Neden Suç İşler’ sunumunu yaptı. Brezilya Curitiba Federal Savcısı Jerusa Burmann Viecili, dünyada büyük ilgi uyandıran ‘Car Wash’ davasını anlattı.

Zirvede, dünyaca ünlü şirketlerin yaşadıkları etik krizlerin ardından, normal hayat akışına dönerken yapılması gerekenler, iş dünyasının tecrübeli yöneticilerinin katılımıyla mercek altına alındı. Ayrıca, etik krizlerin verdiği hasarların tekrarlanmamasına yönelik çalışmaların yanı sıra, potansiyel bir suistimalcinin, ‘fırtınayı çıkaran adam’ın profiline değinilerek, kriz sonrasında liderlerin ve üst düzey yöneticilerin bu süreci yönetirken göz önünde bulundurmaları gereken hususlar, kriz sonrasında şirket etik politikalarının gözden geçirilmesi, her şey normale dönerken iletişim ve itibar yönetiminin nasıl olması gerektiği ve uyumun her alanda hâkim olduğu bir iş dünyasının nasıl hayata geçebileceği konuları tartışıldı.