8. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası Kartal’da gerçekleştirildi

Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası düzenlendi. Çok sayıda briç severin katıldığı turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Dereceye girenler, kupa ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Briç Federasyonu’nun birlikte organize ettiği Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası’nın bu yıl 8.’si gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleştirilen turnuvaya Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda briç sever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan turnuva boyunca briç severler kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculardan genel birinciler 2 Cumhuriyet altını, ikinciler 2 yarım Cumhuriyet altını, üçüncüler 2 çeyrek Cumhuriyet altını ve kupalarla ödüllendirildi. Kadın, karışık, genç ve senyör kategorilerinin birincileri ise 2 çeyrek Cumhuriyet altını ve kupalarla ödüllendirildi. Turnuvanın genel sıralamasında üçüncü olan ekibe ödülünü Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan, ikinci ekibe Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, birinci olan takım ise ödülünü Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın’dan aldı. Genel sıralamada birinciler Habip Bayram, İbrahim Halil Ön; 2’nciler Ramazan Burak Başkan, Nuray Şen; 3’üncüler Haldun Çıvgıner, Berk Başaran; Karışık’ta Arzu Sönmez, Hüseyin Cesur; Senyör’de Mehmet Sedat Cengiz, Ahmet Konca; Genç’te Arda Kabaca, Ahmet Onur Akbıyık; Kadın’da Bakiye Aytun Özaltın ve Zeynep Belis Atalay derece yaparak ödül ve kupalarını aldılar.

Briç sporuna destek veren Başkan Altınok Öz’e teşekkür

Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı İsmet Polatkan yaptığı konuşmada, büyük önder Atatürk’e ve briç sporuna verdiği önemden dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti. Polatkan, “Kartal Belediyesi Akıl Oyunları Merkezi’ni açarak briç sporunun hizmetine sunan Başkan Altınok Öz’e, 8 yıldır Kartal’da briçin güzelliğini yaşattığı için, sosyal belediyecilik kapsamında Türkiye’de yerel yönetimlerin briçe olan desteği ve ilgisine öncülük ettiği için tüm briç severler ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kartal Belediyesi olarak tüm spor dallarına eşit değer veriyoruz"

Briç turnuvasında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Başkan Altınok Öz’ün tüm spor dallarına eşit önem vermesine dikkat çekti. Apaydın, “Atatürk’e ve briçe gönül verenleri Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz ve Kartal Belediyesi ailesi adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda bilim, sanat ve kültür alanında Kartal’da tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Briçi diğer akıl oyunlarından ayıran 5 unsur var. Bunların başında düşünce analizi geliyor yani briç bir şans oyunu değildir. Briç bir yerde hayatın ta kendisi. Hayattaki stratejimiz, psikolojimizi de belirliyor. Bilim ve akıl ağırlıklı bir düşünce sporunun turnuvasının ismine de bir strateji dehası, bir askeri deha, bir siyaset dehası olan büyük lider, büyük devlet adamı Atatürk’ün adını vermek yakışırdı. Kartal Belediyesi tüm spor dallarına eşit değer vermektedir. Bugün de çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptık, tüm briç severlere katıldıkları için teşekkür ediyor, derece alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu da, “Böyle güzel bir ortamda bu turnuvayı düzenleyerek sporcularımızı konuk eden Başkan Altınok Öz’e çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.