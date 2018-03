8. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

MIXX Awards Türkiye Ödülleri, Four Seasons Otel’de dün düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Dijital dünyanın Oscar’ı olarak kabul edilen MIXX Awards yarışmasına bu yıl 29 kategoride 645’i geçerli toplam 693 başvuru yapıldı. Sunuculuğunu Ece Sükan’ın yaptığı ödül töreninde 29 kategoride 91 ödül verildi. Ayrıca gecede “Siber Zorba Olma #FarkınaVar” kampanyasına da Jüri Özel Ödülü verildi. “Aslında dijitalin ödülü sonuçtur” temalı MIXX Awards Türkiye’de büyük ödülün kazananı “Evlatlarınız Bize Emanet” çalışması oldu. Çalışma ayrıca Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde ödül aldı.

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için çalışan IAB Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, törende yaptığı konuşmada, “Dijital dünya olağanüstü bir hızla değişiyor. Aslında yaşadığımız bu sürece değişim değil devrim demek daha doğru olur. Tıpkı yaklaşık 100 yıl önce üretim yöntemlerini değiştirip, ürünleri ambalaja sokan, her yere daha hızla ulaşmasını sağlayan sanayi devrimi gibi bir devrim. Tıpkı işletmelerin arz, talep dengelerini, mikro ve makro ekonomiyi analiz ederek farklı endüstriyel süreçler geliştirmelerini sağlayan IT devrimi gibi bir devrim. Ve bu devrimin adı dolaysız ekonomi devrimi. Bu ekonomide sonsuz sayıda mağaza ve raf var. Üretim kapasitesi de sonsuz. Dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza kadar teslim ediliyor. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız ekonomide markalar sınırlı yeri olan raflarda öne çıkmak için yarışmıyor. Bulut teknolojisi ve veri dolaysız ekonominin yapı taşlarını oluşturuyor. Veri kapitalden daha önemli bir ekonomik değer olarak kabul ediliyor. Bulut teknolojilerinden yararlanan herkes her şeyi düşük maliyetlerle outsource edebiliyor. Tedarik zincirinin kendisi bir hizmete dönüşüyor. Böylece küçük markalar büyüklerle birlikte ekonominin itici gücüne dönüşüyor. Bugün bu salonda bulunan herkes, dolaysız ekonomiyi yaratanlar, geliştirenler ve büyütenler arasında yer alıyor. Biliyoruz ki bu daha başlangıç, gidilecek yolu hep birlikte açacak, hep birlikte dolaysız ekonominin dolaysız markalarının başarısı için çalışacağız” dedi.

8. MIXX Awards Türkiye’nin lider destekçisi Sahibinden.com; başarı destekçileri MedyaNet, Milliyet ve PuhuTV olurken; yarışmanın protokol destekçileri arasında Admatic, Digital Partners, Genart Medya, Google, Kızlarsoruyor, Ligatus, MG Media, Sözcü ve Unite.ad yer aldı. Yarışmanın bu yılki jüri sponsoru ise Facebook oldu. Netcom Medya ve Sporx’in kategori destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundu. Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülen organizasyon, Gramofon, İltek ve Project House’un katkılarıyla düzenlendi. Onedio da geceye özel hazırladığı videolarla ödül törenine renk kattı.

Başvuru sayılarıyla her yıl rekor kıran MIXX Awards’ta bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Ön eleme, başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın üstlendiği jüri ile birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 45 kişilik ön eleme jürisi tarafından yapıldı. Ön eleme, 2-7 Şubat tarihleri arasında dört ayrı grup halinde IAB Türkiye ofisinde gerçekleşirken, ana jüri 9-10 Şubat tarihlerinde tamamlandı.