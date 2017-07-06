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06 Temmuz 2017 09:24

8 yöntem ile dişlerinizi koruyun

Dr.

8 yöntem ile dişlerinizi koruyun

06 Temmuz 2017 09:24

Aydan Coşkun Ateş, ağızda oluşan diş problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Aydan Coşkun Ateş, 8 yöntem ile dişlerin korunabileceğini ifade ederek şöyle açıkladı:


1- Mısır, leblebi, kabuklu kuruyemişler, erik, gofretler, simit, çikolata ve şekerler gibi sert yiyecekler tüketilmemeli,


2 - Pizza, hamburger, havuc, kraker ve et gibi gıdalar tüketilirken dikkat edilmeli sert çiğnemelerden kaçınılmalı.


3 - Elma, armut, ayva gibi sert meyveler kesinlikle ısırarak yenmemeli, bıçakla keserek veya kopararak yenmeli.


4 - Yapışkan gıdalar (sakız, karamelli yiyecekler, lokum, jelibon v.b.) tüketilmemeli, - Gazlı içeceklerv(kola,fanta,gazoz v.s.) içilmemeli.


5 - Çekirdekli yiyecekler tüketilirken dikkat edilmeli, mümkünse çekirdekleri çıkartılarak yenmeli (zeytin,kiraz v.s.).


6 - Günde en az 3 kez olmak üzere dişler doktorun gösterdiği şekilde, her yemekten sonra fırçalanmalı.


7 - Dondurma, kek, pasta, meyveli sütler, kurabiyeler, doğal olmayan meyve suları gibi şeker miktarı fazla olan gıdalar tüketildikten hemen sonra ağız çalkalanmalı.


8 - Süt, yoğurt, peynir, taze portakal suyu, kavun, brokoli, ıspanak gibi kalsiyum ve vitaminden zengin gıdalar fazlaca tüketilmelidir. Bu gıdalar diş hareketiyle oluşan doku zedelenmelerinin çabuk iyileşmesine ve ayrıca yine diş hareketleriyle oluşan diş ve kemik ağrılarının minimuma inmesine yardımcı olacaktır.


Tüm bunlara uyulmadığı takdirde düşen braketlerin veya kırılan tellerin tedavi süresini uzatacağı unutulmamalıdır".




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