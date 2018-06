81 il Esenyurt sofrasında buluşuyor

Esenyurt’ta Turgut Özal Stadyumu’nda her akşam Anadolu rüzgarı esiyor. Esenyurt Belediyesi, Anadolu’nun dört bir tarafından gelip Esenyurt’ta yerleşmiş vatandaşları verdiği iftarlarla ağırlayor. Turgut Özal Stadyumu’nun sahasına kurulan masalardan oluşturulan dev iftar sofralarında her gün ayrı bir ilin veya birkaç komşu ilin adına düzenlenen iftarlarda 5 bin civarında hemşeri bir araya gelerek memleket özlemlerini bir nebze olsun gideriyor. Esenyurt’ta bulunan il derneklerinin organizasyonda yardımcı olduğu iftarlarda vatandaşlar, bir yandan oruçlarını açarken diğer yandan yeni dostluklar kuruyor. Esenyurt’ta her akşam adeta Anadolu’nun bir köşesi bütün kültürü ve özelikleriyle canlanırken, düzenlenen iftarlar vatandaşların da büyük beğenisini kazanıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de düzenlenen bu iftarlara düzenli katılarak kökenleri Anadolu olan Esenyurtlu vatandaşları yalnız bırakmıyor. Başkan Alatepe, iftar masalarını tek tek dolaşarak vatandaşın hatırını soruyor ve onlarla memleketleriyle, Esenyurt’la ilgili kısa sohbetler gerçekleştiriyor.

Turgut Özal Stadyumu’nu her akşam illere tahsis ettiklerini belirten Başkan Alatepe, “İlçemizde Anadolu’nun çeşitli ellerinden gelip buraya yerleşmiş çok sayıda Esenyurtlu vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız bu iftarlarda bir araya gelerek hemşerilik duygularını güçlendiriyorlar. Ben de bu iftarlara her akşam katılıyorum ve birlikte oruç açıyoruz. Hemşerilerimize ’bir emriniz var mı‘ diyerek onların talimatlarını alıyor ve yerine getiriyorum. Düzenlenen iftarlara katılan vatandaşlarımızın sayısı 5 bin kişiden az olmuyor” şeklinde konuştu.