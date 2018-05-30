Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 22:29

81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

Silivri Devlet Hastanesinin Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören yaşlı adam hastanenin 3.

81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

30 Mayıs 2018 22:29

katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.


Olay, akşam saatlerinde Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Dursun Ali D. isimli yaşlı adam Silivri Devlet Hastanesinin 3. katında bulunan Palyatif Bakım Merkezi’nin camından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın düştüğünü gören doktorlar hemen müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem alırken, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı adamın bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç