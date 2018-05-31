85 Rumeli Balkan Derneği iftar programında buluştu

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programı bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Sanat, spor, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimler gecede bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu ve CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi’nin de katıldığı iftar programında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kâmuran Atakan, geleneksel hale getirdikleri iftar programıyla 85 Rumeli derneğinin bir araya geldiğini kaydetti.

“Türkiye ‘de 30 milyon Rumelili var”

Türkiye genelinde 30 milyon civarında Rumelili olduğunu ifade eden, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kâmuran Atakan, “2006 yılında kurulan federasyonumuz iftarı programını geleneksel hale getirmiştir. Federasyon olarak 85 derneğin çatısı konumundayız. Bununla birlikte Türkiye genelindeki Rumelili sayısı 30 milyonun üzerindedir. Birçok iş adamı, bilim adamı, din adamı ve sanatçılar da dâhil olmak üzere her dalda çok üst seviyede insanlarımız var. Ancak bugüne bakıldığında nüfusumuzun oldukça fazla olmasına rağmen seçim döneminde çok arzu ettiğimiz halde maalesef sürece katkımız olamıyor. Bizim bundan sonraki mücadelemiz bu ülkenin kalkınması adına elimizden gelenin en iyisini yapmaktır ”dedi.

“Kütüphane ve müze açma çalışmamız var”

Federasyonun çalışmalarından da bahseden Atakan, “Federasyonumuzun birçok çalışması var. İlk olarak genel merkezimizi Rumelilerin çoğunlukta olduğu Bayrampaşa’ya taşıdık. Yeni merkezimizin üst katını Rumeli Balkan Kütüphanesi yapıyoruz. Tüm insanlarımız oradan faydalanabilecek. Yeni genel merkezimizde Rumeli Balkan Müzemiz de olacak. Tüm bunların çalışmaları yapılıyor. Bunların dışında Osmanlı’nın Rumeli’ye ayak basışının 666. yılının çalışmalarını da yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Ramazan ayı dernekleri, sivil toplum örgütlerini ve camiayı kaynaştırarak, insanları bir araya getiren bir vesiledir” diyen Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Süheyl Çobanoğlu ise, “ Biz de Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu olarak bu amaçla her sene geleneksel olarak iftar programı yapıyoruz. İftar programımızda tüm derneklerimizin yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasından ve sivil toplum örgütlerinden, medya, sanat, spor ve siyaset camiasından misafirlerimiz var. Bu program ile birlikte Ramazanın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım istedik” dedi.