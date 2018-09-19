85 yaşındaki adam, sosyal medya nedeniyle 76 yaşındaki eşini öldürdü

Sarıyer Yeniköy'de 85 yaşındaki bir adam, eşiyle sosyal medya hesabı nedeniyle tartıştı. Yaşlı adam, sosyal medya nedeniyle kıskançlık krizine giren 76 yaşındaki eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gece Sarıyer Yeniköy Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'da yaşayan Bilal Aksakal (85) ve Esma Aksakal (76) bir süre önce tatil için İstanbul'a geldi. İkili burada tatil yaptıkları esnada eşi, kocasının sosyal medya hesabı açmasına kızınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bilal, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ardından da kendi bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Akrabaları çifte ulaşamaması üzerine eve gitti. Eve girince ikiliyi kanlar içinde bulan akrabaları, durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı kocanın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.