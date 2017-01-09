85 yaşındaki Besra Nine’yi hastaneye götürmek için karla mücadele

Maltepe’de nefes darlığı yaşayan 85 yaşındaki Besra Yağcı’yı karda kapanan yolda hastaneye götürmek için Maltepe Belediyesi ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Besra Nine, Maltepe Belediyesi ekiplerinin kapanan yolu açmasıyla hastaneye götürüldü.

Maltepe Belediyesi, kar yağışının etkisini yoğun bir şekilde devam ettirdiği 3 günde bin 200 ton tuz kullandı. Ekipler, ana arterleri açık tutabilmek için insan üstü bir gayretle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın koordinasyonunda karla mücadele çalışmasına hız kesmeden devam eden Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, 3 günde 1200 ton tuz kullandı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 vardiya halinde yaklaşık 500 kişiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki karla mücadele çalışmaları 5 kar küreyici JCB, 2 greyder, 2 tuzlama aracı, dar sokaklar için hazırlanmış 5 küçük tuzlama aracı ve 2 kamyonla yapılırken, yaya ekipler de kaldırımlarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında yolda kaza yapan araçlara ve mahsur kalan vatandaşlara yardım edene belediye ekipleri, acil durumda olan hastaları da hastanelere yetiştirdi.

Hastaneye yetiştirdiler

Bunlardan biri de, Başıbüyük Mahallesi Serinlik Sokak’ta oturan 85 yaşındaki Besra Yağcı’ydı. Nefes darlığı problemi yaşayan yaşlı kadının imdadına belediye ve 112 Acil ekipleri yetişti. İhbar üzerine kar yüzünden yolu kapanan eve ulaşan ekipler, yaşlı kadını hastaneye ulaştırdı. Gülensu Mahallesi’nde oturan diyaliz hastası 84 yaşındaki Zeycan Aktaş da, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından evinden alınarak, hastaneye götürüldü.