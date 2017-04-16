88 yaşındaki teyze gençlere örnek oldu

Beşiktaş Etiler’de ikamet eden 88 yaşındaki Selma Güler, Anayasa değişikliği referandumu için sandalye ile oy kullanacağı okula geldi. Evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne görevlilerin yardımı ile gelen Güler, burada oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirerek gençlere örnek oldu. Oy kullandıktan sonra imzasını atan Selma Güler, Atatürk’e yazdığı şiiri okudu. Oy kullanmak için sandalye ile okula gelen Selma Güler, daha sonra görevlilerin yardımı ile yine sandalye ile okuldan ayrıldı.