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16 Nisan 2017 12:14

88 yaşındaki teyze gençlere örnek oldu

Anayasa değişikliği referandumu için 88 yaşındaki Selma Güler, sandalye ile geldiği geldiği okulda oyunu kullandı.

88 yaşındaki teyze gençlere örnek oldu

16 Nisan 2017 12:14


Beşiktaş Etiler’de ikamet eden 88 yaşındaki Selma Güler, Anayasa değişikliği referandumu için sandalye ile oy kullanacağı okula geldi. Evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne görevlilerin yardımı ile gelen Güler, burada oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirerek gençlere örnek oldu. Oy kullandıktan sonra imzasını atan Selma Güler, Atatürk’e yazdığı şiiri okudu. Oy kullanmak için sandalye ile okula gelen Selma Güler, daha sonra görevlilerin yardımı ile yine sandalye ile okuldan ayrıldı.




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