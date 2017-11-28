8.Boğaziçi Zirvesi İstanbul’da başladı

Boğaziçi Zirvesi İstanbul’da başladı. Zirvede moderatörlüğü üstlenen AB eski Bakanı ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Global Danışma Kurulu Eş Başkanı Egemen Bağış gerçekleştirdiği konuşmada, “Sekizinci zirveden öyle bir bildirge çıksın ki bütün insanlık İstanbul’dan, tarihte üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış, iki kıtayı birleştiren, insanlığın en kadim merkezlerinden biri olan bu şehirden gerçekten düşündüren bir mesaj duysun” dedi.

28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 8. Boğaziçi Zirvesi, Four Seasons Otel’de başladı. Ana Teması “Geleceğin Tasarımı; Küreselleşmenin Yeni Sınavı” olan 8.Boğaziçi Zirvesi ile siyasi, ekonomik ve kültürel birikimler, ulusal çıkarlar ve ortak idealler doğrultusunda global kazanım sağlanması amaçlanıyor. Zirveye ekonomi siyaset ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

“Savaşmamayı başarabilecek kadar entelektüel birikimimiz olduğuna inanıyorum”

Küresel Ve Bölgesel Meselelerin Çözümünde Uluslararası İşbirliği Platformu’nda moderatörlük görevini üstlenen AB eski Bakanı ve UİP Global Danışma Kurulu Eş Başkanı Egemen Bağış gerçekleştirdiği konuşmada, “Her konuda hemfikir olamayız. İçimizde farklı renkleri sevenler olacak. Farklı siyasi tercihleri olanlar olacak. Farklı yaşam tarzları olanlar olacak. Farklı inançları olanlar olacak ama savaşmamayı başarabilecek kadar entelektüel birikimimiz olduğuna inanıyorum, insanlığın. Serbest ticareti zaten benimseyen insanlarsınız ki Boğaziçi Zirvesi’nde, bir iş birliği zirvesinde bir aradayız. Onun için benim sizlere çağrım, gelin hep beraber bir mum yakalım. Sekizinci zirveden öyle bir bildirge çıksın ki bütün insanlık İstanbul’dan, tarihte üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış, iki kıtayı birleştiren, insanlığın en kadim merkezlerinden biri olan bu şehirden gerçekten düşündüren bir mesaj duysun” dedi.