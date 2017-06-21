8’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yarışmada ödül kazanan tüm fotoğrafçıları kutlayarak, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kültür ve sanatın her alanında desteğimiz sürecek” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Büyükçekmece Fotograf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle düzenlediği 8’inci Uluslararası Büyükçekmece Fotoğraf Yarışması’na bin 28 fotoğrafçı 8 bin 920 adet fotoğrafla katıldı. Yarışmanın jürisi A. Muhsin Divan, Burak Şenbak, Prof. Güler Ertan, Yrd. Doç. Dr. Oktay Çolak, Vladimir Jovanovski (Makedonya), Zoran Djordjevic (Sırbistan) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödül kazanan fotoğrafçılar belirlendi. Buna göre 3 kategoride yapılan yarışmada altın madalya kazanan fotoğrafçılar şu isimlerden oluştu: Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Rıdvan Süslü (Türkiye) ve Mahfuzul Hasan Rana (ABD).

"Kültür ve sanata desteğimiz sürecek"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 8’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın 4 kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapıldığını hatırlatarak; “Yarışmada madalya kazanan, mansiyon ve sergileme başarısı elde eden tüm fotoğrafçıları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Büyükçekmece Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kültür ve sanata verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” diye konuştu.