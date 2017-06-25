Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 20:54

91. Gazi Koşusu’nu Piano Sonata kazandı

91’incisi düzenlenen Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata kazandı.

91. Gazi Koşusu’nu Piano Sonata kazandı

25 Haziran 2017 20:54


Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli 91. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in bindiği Piano Sonata 2.27:74’lük derece ile kazandı.


Veliefendi’de yapılan yarışta 3 yaşlı İngiliz tayları koştu. Piano Sonata’nın imza attığı 2.27:74’lük derece son 10 yılın en iyi derecesi oldu. Ahmet Çelik, muhteşem bir tayla yarıştığını dile getirerek “Hayatımda kazandığım en rahat yarışlardan biri oldu” ifadesini kullandı. İkinci sırada Halis Karataş’ın jokeyliğindeki Pershing olurken, üçüncü sırada Özcan Yıldırım’ın jokeyliğinde koşan Finesse yer aldı. Runner Bull adlı tayda Akın Sözen’le dördüncü oldu ve tabelayı tamamladı. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.


Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak’ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Graystorm adlı safkan, 2.30.50’lik derecesiyle kazanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!