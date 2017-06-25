91. Gazi Koşusu’nu Piano Sonata kazandı

Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli 91. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in bindiği Piano Sonata 2.27:74’lük derece ile kazandı.

Veliefendi’de yapılan yarışta 3 yaşlı İngiliz tayları koştu. Piano Sonata’nın imza attığı 2.27:74’lük derece son 10 yılın en iyi derecesi oldu. Ahmet Çelik, muhteşem bir tayla yarıştığını dile getirerek “Hayatımda kazandığım en rahat yarışlardan biri oldu” ifadesini kullandı. İkinci sırada Halis Karataş’ın jokeyliğindeki Pershing olurken, üçüncü sırada Özcan Yıldırım’ın jokeyliğinde koşan Finesse yer aldı. Runner Bull adlı tayda Akın Sözen’le dördüncü oldu ve tabelayı tamamladı. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.

Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak’ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı Graystorm adlı safkan, 2.30.50’lik derecesiyle kazanmıştı.