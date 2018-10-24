95'inci yıla en yeşil hediye

Maltepe Belediyesi, ilçe halkının yeşil alan yapılmasını istediği, yıllardır kurban kesim alanı olarak atıl durumda bulunan 44 dönümlük araziye, Anadolu Yakası'nın en büyük parkını yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılışı yapılacak olan parkta, yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik anfi tiyatro bulunuyor.

Maltepe'nin 90, Cumhuriyetin 95'inci yılı nedeniyle Maltepe Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda start verilen “Cumhuriyet Benim Festivali”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bir finale hazırlanıyor. 44 dönümlük bir araziye Anadolu Yakası'nın en büyük parkını yapan belediye, burayı 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak, hizmete açacak. 29 Ekim Pazartesi günü saat: 19.00'da gerçekleştirilecek açılışta Koray Avcı, en sevilen şarkılarını Maltepeliler için söyleyecek.

Korku saçıyordu, yeşille hayat buldu

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'nde yılda bir defa Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarı ve kesim alanı olarak kullanılan, onun dışında yıl boyunca atıl durumda bulunan 44 dönümlük arazi, vatandaşların da korkulu rüyası haline dönüşmüştü. Geçiş güzergahını kullanan vatandaşlar, kurban pazarı sonrasında ortaya yoğun koku ve sineğin yanı sıra bölgenin ıssız ve karanlık olmasından dolayı rahatsızlıklarını belediyeye iletti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle halkına önce bölgenin nasıl değerlendirilmesini istediklerini sordu. Mahalle halkının park yapılmasını istediği alanla ilgili harekete geçen belediye, 44 dönümlük araziyi kent içinde halkın nefes alabileceği devasa bir yeşil alana dönüştürdü.

“Gökdelen değil, park yaptık”

Parkın adını da düzenlediği anketle halka soran Başkan Kılıç, vatandaşlardan “Cumhuriyet Parkı” yanıtını aldı. Cumhuriyet Parkı'nda 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, kafeterya, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor. Maltepe halkına Cumhuriyet hediyesi vermek istediklerini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yıllar önce bu alana AVM'ler, rezidanslar, gökdelenler yapmak istediler. Biz döndük halkımıza danıştık. Halkımızın onayını alarak bölgenin en büyük şehir parkını Maltepe'ye kazandırmak için kolları sıvadık. Söz verdiğiniz gibi tamamladık. Onlar istedi, biz yaptık. Şimdi ise adını yine halkımıza danışarak, ‘Cumhuriyet Parkı' koyduk. Cumhuriyetimizin 95'inci yılında, Maltepelilere çok güzel bir Cumhuriyet hediyesi vermiş olacağız” diye konuştu.