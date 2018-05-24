9’uncu Ataşehir Belediyesi Çevre Ödülleri dağıtıldı

Ataşehir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığının arttırılması amacıyla geleneksel olarak her yıl yapılan çevre ödüllerinin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Salonu’nda düzenlenen törenle ödüller sahipleriyle buluştu.

Ödül töreninde yıl boyunca düzenlenen “9. Geleneksel Maket Yarışması”, “E-atık Toplama Yarışması”, “Atık Pil Toplama Yarışması” ve “Anaokulları Atık Toplama Yarışması”nın kazanan okulları belli oldu.

ÇEVKO Vakfı’nın “Dönüşüm İyi Gelecek” isimli tiyatro oyunuyla başlayan ödül töreni öğrencilere ve katılımcılara sunulan kokteyl ikramları sonrası son buldu.

Ödül törenine; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Sadi Özata, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kuzu, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, TAP Derneği Teknik Eğitim Sorumlusu Savaş Arna, Deha Biodizel Genel Müdür Nihal Karakuş, Özen Cam Geri Dönüşüm Firma Sahibi Mehmet Özen, ÇEVKO Eğitim Şefi Murat Anaç, ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği) Yerel Yönetimler Yöneticisi İlkim Yiğit, AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) Çevre Mühendisi Elif Kara, Exitcom Geri Dönüşüm Proje Sorumlusu Dilda Gümüşcü katılarak kazananlara ödüllerini verdiler.

Öğrenciler tonlarca pil topladı

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile TAP Derneği’nin “Geleceğim için atık pil toplar mısın?” sloganı ile bu yıl anaokulları arasında başlattıkları “Anaokulları Atık Pil Toplama Yarışması”nda; 1’inci Ata Anaokulu, 2’nci Denizatı Anaokulu, 3’üncü Çağrıbey Anaokulu oldu.

İlçedeki tüm okullarda öğrencilere atık pil toplama bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” kapsamında ise ödül olarak her 250 kg atık pile karşılık 1 adet tablet verildi. Ayrıca yıl boyunca topladıkları atık pilleri teslim eden öğrenciler tablet, gitar, scooter, paten, mısır patlama makinesi ve kulaklık gibi birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu.

Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’nda, 1.Bahçeşehir Koleji, 2’nci Cemile Besler İlkokulu, 3’üncü Ata İlkokulu oldu.

E-atık Toplama Yarışması’nın İlkokul Kategorisi kapsamında; 1’inci Cemile Besler İlkokulu, 2’nci Ali Fuat Cebesoy İlkokulu, 3’üncü Kalev İlkokulu olurken, Ortaokul Kategorisinde ise; 1. Amerikan Kültür Koleji Ortaokulu, 2. Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu, 3’üncü Bahçeşehir Koleji Ortaokulu olarak belirlendi.

Maket yarışması büyük ilgi gördü

Çevre Haftası kapsamında İlkokul-Ortaokul öğrencilerine yönelik 9’uncu Geleneksel Maket Yarışması düzenlendi. Bu yarışmaya katılan eserler, geri dönüşümlü malzemelerden (cam, kağıt, karton, plastik, kompozit, metal vb ambalaj atığı) yapılmış maketler olup, genç nesillerde çevre bilincinin arttırılması ve ambalaj atıkları hakkında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bu yıl ödül kısmında değişiklik yapılan maket yarışmasında dereceye giren eserler; en iyi keşfedicilik, en iyi estetik, en iyi konu ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 ayrı kategoride ödüllendirilerek hepsi birincilik ödülünün sahibi oldu.

İlkokul Kategorisinde En İyi Keşfedicilik Ödülü “Dönüşüm Hayattır” isimli maketle Ali Fuat Cebesoy İlkokulu’na, En İyi Estetik Ödülü “Lolipop Dünya” isimli maketle Kayışdağı Arif Paşa İlkokulu’na, En İyi Konu Ödülü “Eko Dünya” adıyla Kadriye Faik Koparan İlkokulu’na, Jüri Özel Ödülü ise “Gezegenimiz” adlı maketle Ata İlkokulu’na verildi.

Ortaokul Kategorisinde ise En İyi Keşfedicilik Ödülü “Hayat Ağacı” isimli maketle Celal Yardımcı Ortaokulu’na, En İyi Estetik Ödülü “Kuş Evi” maketiyle, Yenisahra Öğretmen Nuriye Duriye Endüstri Ortaokulu’na, En İyi Konu Ödülü “Üret Tüket Yoket” adlı maketle İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu’na, Jüri Özel Ödülü ise “Toprak Ana” maketiyle Piri Reis Ortaokulu’na sunuldu.