A Erkek Milli Takımı grubunu lider tamamladı

A Erkek Milli Takımı, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında bugün deplasmanda Ukrayna’ya konuk oldu.

Milliler, Ukrayna’nın Ivano Frankivsk şehrinde bulunan Physical Education College’de oynanan mücadelede rakibine 29-31, 25-23, 25-23, 19-25 ve 11-15’lik setlerle 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 13 puanla lider olarak tamamladı.

A Erkek Milli Takımı, 13-14 Haziran tarihlerinde, Çek Cumhuriyeti’nin Karlovy Vary şehrinde yapılacak Dörtlü Finaller’de, ev sahibi Çek cumhuriyeti, A Grubu’ndan Estonya veya Belçika, C Grubu’ndan Finlandiya veya Portekiz ile mücadele edecek.