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A Kadın Milli Takımı galibiyetle başladı

Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen 18.

Japonya'nın ev sahipliğinde organize edilen 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.


Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Mücadeleyi TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.


Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı.


Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.



Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center


Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)


Türkiye: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)


Kanada: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)


Setler: 25-18, 25-13, 25-15


Süre: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)

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