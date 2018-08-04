A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakem Yaz Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, seminer kapsamında hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda verilen eğitimlerin yanında saha çalışmaları da uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, dün yapılan iki oturumda UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg’in hakem ve yardımcı hakemlere işbirliği ve ofsayt konularında eğitim verdiği ifade edildi.

Bu sabah yapılan oturumda Doç Dr. Rıdvan Ekmekçi kişisel gelişim konulu bir sunum yaptı. Kapanış konuşmasında ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yeni sezon ile ilgili talimatları hakem ve yardımcı hakemlere aktardı.