A Milli Basketbol Takımı Slovenya'yı 86-77 mağlup etti

2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya'yı 86-77 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı. Slovenya karşısında mücadeleye milliler, Scottie Wilbekin, Doğuş Balbay, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. İlk periyotu 22-20 önde tamamlayan milliler, devreye de 41-38'lik skorla önde girdi. Karşılaşmanın final periyotuna 67-59 önde giren ay-yıldızlılar, son anları çekişmeli geçen mücadelede parkeden 86-77 galibiyetle ayrıldı.

Millilerde Furkan Korkmaz 24, Scottie Wilbekin 22, Cedi Osman 19 ve Ersan İlyasova 14 sayı ile takımına katkı verdi.