A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 basamak yükseldi

sıraya yükseldi.

FIBA Erkekler Temmuz ayı Dünya Sıralaması açıkladı. FIBA’nın resmi internet sitesinden açıklanan listede ilk 16 sırada yer değişikliği yaşanmadı. Zirvedeki Amerika Birleşik Devletleri’ni İspanya ve Fransa takip etti. Türkiye 1 basamak yükselerek kendine 17. sırada yer buldu. Ay-yıldızlılar, Avrupa sıralamasında da 1 basamak çıkarak 11. sıraya yükseldi. Sıralamada en fazla yükselişi 17 sırada çıkarak 95. sıraya yerleşen Guyana yaşadı. En fazla düşüşü ise 13 sıra gerileyen Libya ile Moritanya, 157 ve 158. sıralara indi.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk turda yer aldığı B Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçlarda Ukrayna’yı 80-66, İsveç’i de 77-52 yenmişti.

Dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkeler ve Türkiye’nin sıralaması şöyle:

1 - ABD - 748

2 - İspanya - 706

3- Fransa 647

4 - Sırbistan - 643

5 - Arjantin - 622

6 - Litvanya - 619

7 - Slovenya - 588

8 - Hırvatistan - 566

9 - Yunanistan 545

10 - Avustralya - 466

...

17 - Türkiye - 380