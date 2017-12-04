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04 Aralık 2017 18:02

A Milli Futbol Takımı eski futbolcularından engelsiz maç

Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile A Milli Futbol Takımı eski futbolcuları arasındaki maç kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

A Milli Futbol Takımı eski futbolcularından engelsiz maç

04 Aralık 2017 18:02

Ünlü isimlerin gözlerine bant takarak oynadığı maçta kazanan ise Ümit Davala, Bülent Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı takım oldu.


Türkiye’de Engellilerin sanatla buluştuğu festival olarak gösterilen 8’inci Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile A Milli Futbol Takımı eski futbolcuları arasında “Özel Futbol Karşılaşması” gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı maç, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda yapıldı. Maç öncesi görme engelli oyuncularla eşitliğin sağlanması için A Milli Futbol Takımı eski oyuncuları gözlerine bant taktı. Ardından Ümit Davala, Bülent Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımı eski oyuncularına karşı Görme Engelli Milli Futbol Takımı arasındaki maç başladı. Görme Engelli Milli Takımı’nın antrenörlüğünü Tolunay Kafkas yaptı. Topun sesine göre hareket edilen maçın normal süresi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Penaltılara kalan maçta gözleri kapalı olan futbolcuların kalenin yerini anlayabilmeleri için demir paralarla ses çıkarıldı. Penaltılarda ise A Milli Futbol Takımı eski oyuncuları 3-0 öne geçerek maçı kazandı.



“Organizasyonun bir parçası olmak bizim için çok keyifli"


Engelli vatandaşların kendilerinden hiçbir farkı olmadığını dile getiren A Milli Futbol Takımı eski oyuncusu Bülent Korkmaz, “Organizasyonun bir parçası olmak bizim için çok keyifli. Çünkü hiç kimsenin kimseden bir farkı yok. Hepimiz biriz, beraberiz. Dolayısıyla inşallah keyifli, güzel bir futbol oynarız. Onlar mutlu olur, biz mutlu oluruz" dedi.


Herkesin bir engelli adayı olduğunu, engelli vatandaşların her zaman yanında olduğunu ifade eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncusu Ümit Davala, “Her zaman engellilerin yanındayız. Onlar her zaman bizimle birlikte olacaklar, şimdi olduğu gibi. Bizim için biraz farklı olacak, ilk defa gözü kapalı futbol oynayacağım” diye konuştu.


Maçın çok keyifli geçtiğini dile getiren görme engelli oyuncu Çağrı Yıldırım, “Eski A Milli efsaneler futbol takımıyla bir maç yaptık. Görme engelli futbolu kurallarına göre bu maçı oynamaya çalıştık. Böyle futbolcularla oynamak güzel bir deneyimdi. Normal süre 1-1 bitti ama penaltılarda 3-0 bizi yendiler. Penaltılarda gayet profesyonel iyilerdi” ifadelerini kullandı.




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